La Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc) convocaron para este martes 19 de agosto de 2025 a una audiencia comunitaria de justicia indígena contra los sospechosos de Inteligencia que supuestamente atentaron contra Leonidas Iza, expresidente de la Conaie.

Más noticias:

Convocatoria a audiencia de justicia indígena en Cotopaxi contra por supuesto atentado contra Leonidas Iza

La Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc) convocaron “de manera urgente” a la “audiencia comunitaria de justicia indígena”, para este martes, a las 17:00, contra quienes supuestamente atentaron contra Leonidas Iza.

En un documento emitido desde Planchaloma y firmado por Ramiro Guamán, presidente de la Unión, se convocó también a las organizaciones de mujeres, barrios de la parroquia Toacaso.

Además, a las organizaciones filiares de la esctructura del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, la Ecuarunari y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

Le puede interesar: Movimiento Indígena denuncia atentado a Leonidas Iza y responsabiliza a Daniel Noboa

Los puntos a tratarse en la audiencia son tres. El primero es la conformación del Tribunal de Justicia Comunitaria e instalación de la Audiencia.

El segundo es la presentación y resolución sobre “la infiltración de agentes de la Dirección General de Inteligencia en la comunidad San Ignacio, vulnerando derechos fundamentales y afectando la tranquilidad de la vida comunitaria”.

Finalmente, el tercer punto es la lectura y aprobación de la sentencia indígena.

Leonidas Iza explicó lo ocurrido sobre supuesto atentado de inteligencia

El expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, señaló que, la tarde del lunes 18 de agosto, aproximadamente a las 14:40 horas tres agentes de Inteligencia fueron interceptados en los exteriores de su vivienda en la comunidad San Ignacio, sector Planchaloma de la parroquia Toacaso, provincia de Cotopaxi.

Mientras realizaban labores de seguimiento, tomando fotos y grabando videos de sus actividades sin previa autorización ni bajo conocimiento de la autoridad comunitaria.

“La Constitución de la República reconoce a los territorios indígenas como jurisdicciones regidas por el gobierno comunitario en el cual cualquier persona debe coordinar su ingreso a través del consejo de gobierno, no siendo este el caso”, indicó Iza.

Más noticias: Conaie inicia justicia comunitaria para policías retenidos por denuncia de Leonidas Iza

El expresidente de la Conaie dijo que se evidenció un “acto de hostigamiento”, porque los agentes realizaban constantes movimientos fuera su mi casa con el fin de registrar sus labores.

Al ser increpados sobre el motivo de su actividad, intentaron huir a alta velocidad, pudiendo causarle un atropellamiento.

“Este suceso constituye un nuevo acto de persecución política contra mi integridad pu, pues, solicitar que se nos muestre el contenido de sus grabaciones, en sus teléfonos se detectaron registros de seguimiento desde por lo menos enero del presente año no solo en mi vivienda, sino en diferentes partes del país”, aseguró.

Leonidas Iza responsabilizó la Gobierno de Daniel Noboa de lo que pueda llegar a suceder con él y su familia o la comunidad.

Conaie y Pachakutik respaldaron a Leonidas Iza

La Confederación de Nacionalidades indígenas de Ecuador (Conaie) y su brazo político, Pachakutik, respaldaron a Leonidas Iza tras el supuesto atentado.

Las máximas organizaciones del movimiento indígena en Ecuador consideraron que existió persecución contra el exdirigente indígena.

La Conaie rechazó también los actos denunciados por Leonidas Iza y exigió el cese de la “persecución política”.

Señala que estos actos no solo buscan intimidar a un líder, sino enviar un mensaje de amedrentamiento a toda la organización indígena.

Además, resaltan que las diferencias políticas o ideológicas no pueden justificar la violencia ni el hostigamiento.

⭕ [COMUNICADO]



Expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo ante los actos de persecución y hostigamiento dirigidos contra el compañero @LeonidasIzaEc, expresidente de nuestra organización madre #CONAIE, a quien extendemos nuestra plena solidaridad.



Denunciamos… pic.twitter.com/h71fkPeX7x — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) August 19, 2025

Policía y Ministerio del Interior aún no se pronuncian

Pese a que la reunión del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y la denuncia pública de Leonidas Iza fue la noche del lunes 18 de agosto, ni la Policía ni el Ministerio del Interior aún se han pronunciado sobre estos hechos.

Enlace externo: Leonidas Iza

Te recomendamos