El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció un “intento de asesinato” contra Leonidas Iza, como parte de una supuesta persecución política.

Más noticias

El Movimiento Indígena denuncia persecución política

Por medio de un comunicado, el MICC denunció “al Gobierno de Daniel Noboa por persecución política a varios dirigentes indígenas y el cobarde intento de asesinato contra Leonidas Iza”.

Según el documento, agentes de la Dirección General de Inteligencia irrumpieron en la comunidad de San Ignacio y atentaron contra la vida de Leonidas Iza, expresidente de la Conaie.

Señalan que este “crimen” no es un hecho aislado sino “la continuación de una política sistemática de persecución, hostigamiento, amenazas de muerte y desprestigio contra nuestras estructuras organizativas y contra quienes levantamos la voz frente a un gobierno servil a las élites económicas”.

Responsabilizan directamente al presidente Daniel Noboa y a su Gobierno ante cualquier atentado a la vida e integridad de Leonidas Iza y de los dirigentes.

“Lo que hoy vivimos no es democracia, es la dictadura de los ricos disfrazada, sostenida por la violencia estatal”, agrega.

Además, señala que el MICC se declara en asamblea permanente e indefinida, “hasta que se exponga públicamente a los subordinados de Daniel Noboa en esta operación, se sancione a los agentes de inteligencia involucrados y se detenga la maquinaria de persecución política contra los pueblos”.

El Movimiento convocó a la militancia, a las estructuras provinciales, regionales y nacionales, a los pueblos y nacionalidades de Ecuador y a la comunidad internacional “a levantar una alerta roja frente al autoritarismo y al terrorismo de Estado que se pretende instalar en el país”.

“No nos van a callar, no nos van a doblegar, ni la persecución ni la muerte detendrán la lucha de los pueblos indígenas y campesinos por la vida, la justicia y la dignidad en contra del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado”, concluye el pronunciamiento.

🚨 Denunciamos al gobierno de @DanielNoboaOk por persecución política y el cobarde intento de asesinato contra del compañero @LeonidasIzaEc ex presidente de la @CONAIE_Ecuador.



¡No nos callarán, no nos doblegarán!#LeonidasSomosTodos pic.twitter.com/fmIPXRLpwi — Mov.IndígenaCotopaxi (@Micc_Ec) August 19, 2025

Te recomendamos