El asambleísta por Pachakutik, Alex Toapanta, dio detalles este miércoles 20 de agosto sobre lo que hallaron en el auto que perseguía a Leonidas Iza.

Investigación sobre persecución a Leonidas Iza

Toapanta comentó los resultados de las investigaciones que llevó a cabo la comunidad indígena tras la retención de tres policías, luego de que detectaron que perseguían al expresidente de la Conaie, Leonidas Iza.

Según el asambleísta, en el auto se halló una credencial de un medio de comunicación cuyo nombre no quiso revelar pero añadió que este ha hecho la cobertura de las actividades de la Conaie y otras organizaciones, incluso dentro de la Asamblea.

También dijo que hallaron un sello de color morado con las siglas ADN y que las comisiones se encuentran indagando por qué estos objetos están en el auto que seguía al exdirigente.

Este proceso investigativo se llevó a cabo el 19 de agosto por parte de la Comisión Investigativa del Movimiento Indígena de la Organización de Segundo Grado Unocan, a la que pertenece Leonidas Iza.

Alex Toapanta, en rueda de prensa, confirmó que tres policías de Inteligencia son los retenidos, de quienes también se halló sus radios de comunicación. Además, dos folletos relacionados con una capacitación en temas de justicia indígena que realizó el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.

Así mismo, se halló una copia en blanco y negro de la Ley de Inteligencia recientemente aprobada.

La Fiscalía se pronunció sobre los hechos registrados el 18 de agosto de 2025, en la parroquia Toacaso, provincia de Cotopaxi, donde resultaron retenidos policías.

“La Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que los uniformados se encontraban colaborando con diligencias dentro de una investigación previa“, indicó.

