El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció este martes 19 de agosto un “intento de asesinato” contra Leonidas Iza, como parte de una supuesta persecución política.

El expresidente de la Conaie relató lo que sucedió.

El Movimiento Indígena denunció ‘intento de asesinato’

Por medio de un comunicado, el MICC denunció “al Gobierno de Daniel Noboa por persecución política a varios dirigentes indígenas y el cobarde intento de asesinato contra Leonidas Iza”.

Según el documento, agentes de la Dirección General de Inteligencia irrumpieron en la comunidad de San Ignacio y atentaron contra la vida de Leonidas Iza, expresidente de la Conaie.

Señalan que este “crimen” no es un hecho aislado sino “la continuación de una política sistemática de persecución, hostigamiento, amenazas de muerte y desprestigio contra nuestras estructuras organizativas y contra quienes levantamos la voz frente a un gobierno servil a las élites económicas”.

Responsabilizan directamente al presidente Daniel Noboa y a su Gobierno ante cualquier atentado a la vida e integridad de Leonidas Iza y de los dirigentes.

Lo que pasó

Leonidas Iza hizo pública su denuncia en su cuenta de X en la que señala que durante la tarde del lunes 18 de agosto, tres agentes de Inteligencia fueron interceptados en los exteriores de su casa en la comunidad San Ignacio.

Señaló que estos agentes realizaban seguimiento de sus actividades, grababan y tomaban fotos de lo que hacía, sin su consentimiento o autorización de la autoridad comunitaria.

Resalta que la Constitución reconoce a los territorios indígenas como jurisdicciones regidas por el gobierno comunitario, el que debe autorizar su ingreso a las comunidades.

Iza señala que se trató de un “evidente acto de hostigamiento” y, cuando les preguntó qué hacían, trataron de huir a alta velocidad pudiendo causarle “un atropellamiento”.

En una rueda de prensa, también comentó los hechos y contó que la comunidad los interceptó y les retiró sus celulares, en los que se constató que tenían registros de seguimiento de las actividades de Iza desde por lo menos enero de 2025 y no solo de su vivienda sino en diferentes partes del país.

El Expresidente de la Conaie rechazó estos actos y los calificó de persecución y criminalización. Concluyó responsabilizando al Gobierno por lo que le suceda a él o a su familia.

Conaie confirma que se inició proceso de justicia comunitaria

En un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) rechazó también los actos denunciados por Leonidas Iza y exigió el cese de la “persecución política”.

Señala que estos actos no solo buscan intimidar a un líder sino enviar un mensaje de amedrentamiento a toda la organización indígena. Además, resaltan que las diferencias políticas o ideológicas no pueden justificar la violencia ni el hostigamiento.

También respalda las resoluciones adoptadas por las comunidades y organizaciones de base que, en el marco de la jurisdicción indígena reconocida en la Constitución, han iniciado procesos de investigación y justicia comunitaria para esclarecer las responsabilidades de quienes participaron en los actos de persecución.

Esto debido a que la comunidad interceptó y retuvo a las personas que supuestamente estarían persiguiendo al dirigente indígena.

