El Expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, fue convocado por la Fiscalía de Latacunga este jueves 21 de agosto, debido a la retención de tres policías en Cotopaxi.

Fiscalía llama a Leonidas Iza

La Fiscalía de Latacunga convocó al expresidente de la Conaie a una audiencia debido a que la Policía solicitó un hábeas corpus contra Leonidas Iza por la retención de los agentes.

Según El Comunicador Ec, el objetivo es conseguir la liberación de los policías que se encuentran retenidos en la comunidad de San Ignacio, en Cotopaxi.

La audiencia se instaló durante la madrugada de este jueves 21 de agosto, mientras los exteriores se encuentran vallados.

El Movimiento Indígena llamó a sus miembros para realizar un plantón en los exteriores de la Fiscalía y rechazó la solicitud de hábeas corpus, por considerarlo un acto malicioso y temerario.

📢 Denunciamos la persecución del gobierno de Noboa y la Fiscalía contra el movimiento indígena.

Convocamos a la Audiencia Comunitaria de Justicia Indígena:



📍 Planchaloma

🗓 Jue. 21/08/25 – 13h00



¡La justicia indígena se respeta!#LeonidasSomosTodos #SomosMICC pic.twitter.com/x3Lv5KtmcX — Mov.IndígenaCotopaxi (@Micc_Ec) August 21, 2025

La retención de los policías

Tres policías fueron retenidos por la comunidad indígena a los que acusan de presuntamente querer atentar contra el líder indígena y excandidato presidencial Leonidas Iza, según informó el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

Los agentes fueron trasladados a pie por la carretera de la localidad (en el sector de Toacazo, de donde es originario Iza) hasta la sede de una organización indígena de la provincia, acompañados de decenas de vecinos que coreaban gritos como “Leonidas, amigo, el pueblo está contigo”, según se pudo comprobar en un video que difundieron en la red social X.

El Movimiento Indígena no quiere que nadie acceda a su territorio por estar en mitad de un “conflicto” que comenzó el pasado lunes, cuando los agentes policiales fueron acusados de hostigar e incluso intentar asesinar a Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país.

Iza fue presidente de la Conaie hasta el pasado 9 de agosto, cuando el nuevo dirigente indígena, Marlon Vargas, recibió oficialmente el bastón de mando de la organización, tras ganar las elecciones realizadas el 20 de julio. Además, quedó en tercer lugar en los recientes comicios presidenciales de este año, donde Noboa resultó reelegido hasta 2029.

Sometidos a juicio indígena

El martes se celebró una audiencia comunitaria de justicia indígena para revisar unos 5 000 archivos que, presuntamente, las comunidades encontraron en los teléfonos móviles de los tres policías retenidos.

La sesión judicial pretende esclarecer la “infiltración” de los agentes en Toacazo, donde reside Leónidas Iza, desde el pasado viernes. Según el exdirigente, llevaban espiándole desde hacía días antes de intentar atropellarle con un vehículo.

El proceso continuará de manera indefinida hasta que se revisen todos los archivos y se emita una resolución.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado explicó la noche del martes que los agentes retenidos estaban en la localidad trabajando en una investigación previa, e instó al diálogo entre la justicia ordinaria y la indígena.

