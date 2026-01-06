Nos Faltan 3, familias de Paúl, Javier y Efraín buscan reunirse con gobierno de Noboa

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Día del Periodista Ecuatoriano, celebrado el 5 de enero, destaca las circunstancias en las que se ejerce el periodismo en Ecuador, bajo amenazas y violencia. Así mismo, pone de relieve la búsqueda de la justicia y verdad en torno al asesinato de Javier, Paúl y Efraín en 2018.

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La búsqueda de la verdad

A menos de tres meses de que se cumplan seis años del asesinato de Paúl, Javier y Efraín en Colombia, el Estado sigue sin revelar la verdad detrás de las acciones que se tomaron cuando fueron secuestrados.

Los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa no han desclasificado y entregado a las familias las actas completas de lo que sucedió esos días.

Ante ello, las familias han solicitado una reunión a la nueva ministra de Gobierno, Nataly Morillo, para que se insista en la desclasificación completa.

Además, se prepara una carta para entregarla a Fiscalía y que se ayude en la investigación de lo que ocurrió con el equipo periodístico.

En medio del contexto del Día del Periodista, los gremios reclaman la verdad en el caso para sentar un precedente en cuanto a la impunidad y seguridad para el ejercicio periodístico.

En este 2025, al menos cinco periodistas fueron asesinados, en medio del conflicto armado interno.

Un secuestro sin responsables y una justicia rezagada en el caso Nos Faltan 3

El 26 de marzo de 2018, el equipo de El Comercio fue secuestrado por el Frente Oliver Sinisterra, mientras trabajaban en la frontera norte del país. Sus cuerpos fueron hallados días después en zona rural de Tumaco, Colombia.

El entonces presidente Lenín Moreno confirmó el asesinato el 13 de abril de ese año. Desde entonces, las investigaciones han avanzado con lentitud y sin resultados claros.

La única condena hasta la fecha fue dictada por un tribunal colombiano en 2021, tres años después del crimen. Jesús Vargas Cuajiboy, alias “Reinel”, fue sentenciado a 28 años por secuestro extorsivo.

La Fiscalía colombiana sostiene que fue uno de los custodios del equipo durante el cautiverio. Sin embargo, no se ha divulgado información oficial completa sobre su rol en el caso.

Enlace externo: Nos Faltan 3

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