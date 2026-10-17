Cae alias ‘Gordo Livington’, cabecilla de los AK-47, en operativo militar

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El Ejército de Ecuador aprehendió a Livinton M., alias ‘Gordo Livington’, señalado como cabecilla de la estructura delictiva AK-47, durante una operación militar en el sector La Unión, en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.

Según información difundida por las Fuerzas Armadas, el detenido ocuparía un puesto clave dentro de esta organización, identificada como una facción del grupo de delincuencia organizada Los Choneros.

La operación contó con información de Inteligencia Militar y permitió la incautación de una granada de mano, 56 dosis de droga, un teléfono celular y 482 dólares en efectivo.

𝑪𝒂𝒆 𝒂𝒍𝒊𝒂𝒔 "𝑮𝒐𝒓𝒅𝒐 𝑳𝒊𝒗𝒊𝒏𝒈𝒕𝒐𝒏", 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑮𝑫𝑶 "𝑨𝑲-𝟒𝟕" 𝒆𝒏 𝑩𝒂𝒃𝒂𝒉𝒐𝒚𝒐 #LosRíos | con información de Inteligencia Militar, El Ejército Ecuatoriano como parte de FF.AA., aprehendió a ​Livinton M., alias "Gordo Livington", cabecilla clave de la estructura delictiva "AK-47" (facción del GAO "Los Choneros") en el sector La Unión, cantón Babahoyo. ​ Durante la operación militar, los uniformados neutralizaron y aprehendieron al sujeto quien representaa una pieza de alto valor estratégico dentro de la estructura liderada por Oliver Manso Santana (alias "Gordo Oliver"), quien presuntamente opera para asegurar el dominio territorial de la emblemática Hacienda La Clementina. ​ Dentro de las ​evidencias decomisadas se encuentran los siguientes indicios: – 1 granada de mano – ⁠56 dosis de SCSF (droga) – ⁠1 dispositivo móvil – ⁠$482 en efectivo Este ciudadano cuenta con varios antecedentes como​extorsión, sicariato, cobro de vacunas y de ordenar eliminaciones selectivas en la zona. ​ ​Este golpe debilita de manera significativa a la estructura de los "AK-47" y "Los Choneros" en la provincia de Los Ríos. ​El aprehendido y todas las evidencias recabadas fueron entregados a las autoridades competentes. #EjércitoECU — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) October 17, 2026

¿Quién es alias ‘Gordo Livington’ y qué papel tendría en los AK-47?

De acuerdo con el reporte militar, Livinton M. sería una pieza estratégica de los AK-47, estructura vinculada a Oliver Manso Santana, alias ‘Gordo Oliver’.

Las autoridades señalan que esta organización buscaría mantener el control territorial de la hacienda La Clementina, ubicada en la provincia de Los Ríos.

El informe atribuye a alias ‘Gordo Livington’ presuntos vínculos con actividades delictivas como extorsiones, sicariato y cobro de vacunas. También lo relaciona con órdenes para ejecutar ataques selectivos en la zona.

Estos señalamientos corresponden a la información difundida por las autoridades y deberán ser tratados dentro de los procedimientos judiciales correspondientes.

Una granada y droga entre las evidencias incautadas

Durante el operativo en La Unión, los militares encontraron varios indicios que quedaron bajo custodia de las autoridades competentes.

Entre los objetos decomisados consta una granada de mano, además de 56 dosis de una sustancia sujeta a fiscalización. Los uniformados también hallaron un dispositivo móvil y 482 dólares en efectivo.

Tras la intervención, el aprehendido y las evidencias fueron entregados a las autoridades para los trámites legales correspondientes.

Los AK-47 y Los Choneros, bajo presión en Los Ríos

La aprehensión de alias ‘Gordo Livington’ representa un nuevo golpe contra la estructura AK-47, según el reporte militar.

La intervención se produce en un contexto de disputas por el control territorial y de actividades criminales atribuidas a grupos organizados en Ecuador.

Sin embargo, las autoridades no detallaron si el operativo derivó en otras detenciones ni precisaron cuáles serán los siguientes pasos de la investigación.

Te recomendamos