Alias ‘La J’ y ‘Ceboso’, detenidos por ataque que dejó un policía fallecido en Rocafuerte

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Tres personas fueron detenidas en Rocafuerte, Manabí, durante dos operativos ejecutados por unidades investigativas y de inteligencia tras el ataque armado que dejó un policía fallecido. El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre los resultados de las intervenciones ATLAS-104 y ATLAS-105, realizadas después del hecho ocurrido el 10 de septiembre.

Entre los detenidos están dos presuntos integrantes de Los Lobos y un médico que, según las investigaciones, habría ocultado y atendido a uno de los sospechosos heridos. El ataque ocurrió contra dos servidores policiales y provocó la muerte del cabo segundo Luis Xavier Ramírez. Los agentes localizaron a los tres sospechosos en las comunidades El Resbalón y Los Pasajes, en Rocafuerte.

Dos presuntos integrantes de Los Lobos fueron detenidos

Las autoridades identificaron a uno de los detenidos como Kleber Jossue Moreira Loor, alias ‘La J’. Según la información difundida por el ministro del Interior, el hombre sería cabecilla de Los Lobos en el sector Río Chico y tendría injerencia delictiva en Rocafuerte. Los agentes encontraron al sospechoso con heridas provocadas por impactos de arma de fuego.

El segundo detenido es Josthin Alejandro Celorio Celorio, alias ‘Ceboso’. Las autoridades lo identifican como integrante de Los Lobos y señalan que operaría como sicario en Río Chico. Durante su captura, los agentes encontraron que presentaba una herida de arma de fuego a la altura del mentón.

La investigación relaciona a ambos hombres con el ataque armado ocurrido el 10 de septiembre contra los dos servidores policiales. El hecho terminó con la muerte del cabo segundo Luis Xavier Ramírez.

Los operativos ATLAS-104 y ATLAS-105 permitieron ubicar a los tres detenidos en las comunidades El Resbalón y Los Pasajes, en el cantón Rocafuerte. Las unidades investigativas y de inteligencia ejecutaron las intervenciones como parte de las acciones posteriores al ataque.

Un médico también quedó detenido y hallaron armas

El tercer detenido es Jaime Agustín Solórzano Mendoza, un médico que presuntamente mantenía oculto y atendía al sospechoso que resultó herido. Las autoridades lo vinculan con los dos presuntos integrantes de Los Lobos detenidos durante el operativo.

Durante la intervención, los agentes también encontraron una pistola calibre 9 milímetros que tenía máculas de sangre. Además, localizaron una alimentadora con capacidad para 30 cartuchos y 22 municiones calibre 9 milímetros.

Las investigaciones continúan para localizar a los demás involucrados en el ataque contra los servidores policiales. Las autoridades también buscan establecer qué participación tuvo cada uno de los detenidos en este hecho.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que las autoridades continuarán con las acciones para esclarecer el caso. La investigación deberá determinar las responsabilidades de los involucrados en el ataque ocurrido en Rocafuerte.

MANABÍ



CAYERON ALIAS “EL CEBOSO”, LA “J” Y UN MÉDICO CÓMPLICE DE ESTOS CRIMINALES AL ESTAR INVOLUCRADOS EN ATAQUE CONTRA SERVIDORES POLICIALES EN ROCAFUERTE.



Tras el ataque armado registrado el 10 de septiembre en Rocafuerte, contra dos servidores policiales, que ocasionó el… pic.twitter.com/w9MiQwfgvG — John Reimberg (@JohnReimberg) September 11, 2026

Te recomendamos