Alias ‘Chugo Rugal’, cabecilla de Los Tiguerones, fue capturado en Esmeraldas

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Policía Nacional capturó a David Ismael Robinson Mina, alias ‘Chugo Rugal’, de 21 años, señalado como cabecilla de Los Tiguerones y considerado el primer más buscado por asesinato en Esmeraldas. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció la detención y señaló que los agentes localizaron al sospechoso en el sector Valle Hermoso, en el cantón Esmeraldas.

Robinson Mina tiene cuatro boletas de captura y la justicia lo requiere por los presuntos delitos de asesinato y secuestro extorsivo. Tras su detención, la Policía Nacional lo puso a órdenes de las autoridades judiciales para que continúe el debido proceso, según informó el Ministro del Interior.

Chugo Rugal tiene cuatro boletas de captura

La captura de alias ‘Chugo Rugal’ se conoció a través del anuncio de John Reimberg, quien informó sobre el resultado del operativo policial en Esmeraldas. Las autoridades identifican a David Ismael Robinson Mina, ecuatoriano de 21 años, como cabecilla de Los Tiguerones.

El sospechoso figura como el primer más buscado por asesinato en esa provincia. Además, registra cuatro boletas de captura y enfrenta requerimientos judiciales por asesinato y secuestro extorsivo.

Los agentes ejecutaron el operativo en Valle Hermoso, un sector del cantón Esmeraldas, donde localizaron y capturaron al joven. Después de la aprehensión, la Policía lo entregó a las autoridades judiciales para que siga el procedimiento correspondiente.

El anuncio del Ministro del Interior confirmó la detención del sospechoso y su puesta a órdenes de la justicia. La información difundida no detalla cuándo se ejecutó el operativo ni aporta más datos sobre las investigaciones relacionadas con los delitos por los que lo requieren las autoridades.

CAYÓ EL CHUGO RUGAL, PRIMER MÁS BUSCADO POR ASESINATO DE ESMERALDAS. David Ismael Robinson Mina, ecuatoriano de 21 años, alias “Chugo Rugal” cabecilla de Los Tiguerones tiene cuatro boletas de captura y es requerido por la justicia por asesinato y secuestro extorsivo; fue capturado por la Policía Nacional en el sector Valle Hermoso del cantón Esmeraldas. Este sujeto fue puesto a órdenes de la justicia para el debido proceso. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) October 21, 2026

Dos detenidos por el asesinato de tres personas en Machala

Antes de anunciar la captura de ‘Chugo Rugal’, John Reimberg informó sobre otro operativo policial en Machala, relacionado con el asesinato de tres personas en esa ciudad de El Oro.

El hecho ocurrió en la avenida Colón Tinoco, donde las víctimas viajaban en un taxi cuando dos motocicletas las atacaron. El ataque terminó con la muerte de las tres personas.

Tras las investigaciones sobre este caso, la Policía Nacional ejecutó un operativo que permitió detener a dos hombres señalados como presuntos sicarios vinculados con las muertes. Las autoridades también pusieron a estos dos sospechosos a órdenes de la justicia para que enfrenten el debido proceso.

El reporte ministerial relacionó las dos actuaciones policiales con detenciones de personas presuntamente vinculadas a hechos delictivos: por un lado, la captura de alias Chugo Rugal en Esmeraldas, requerido por asesinato y secuestro extorsivo; por otro, la aprehensión de dos sospechosos por el triple asesinato ocurrido en Machala.

En ambos casos, Reimberg comunicó que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales. Sin embargo, la información difundida no precisa otros detalles sobre las circunstancias de las detenciones ni sobre las siguientes diligencias judiciales.

DOS SUJETOS APRESADOS POR LA MUERTE DE TRES PERSONAS EN MACHALA. El hecho se dio en la av. Colón Tinoco, en esa ciudad donde tres personas fueron asesinadas en un taxi al ser atacadas por dos motos. Luego de las investigaciones fue ejecutado un operativo donde la Policía Nacional apresó a dos sicarios presuntamente vinculados a estas muertes. Estos sujetos fueron puestos a órdenes de la justicia para el debido proceso. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) October 21, 2026

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