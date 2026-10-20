Alias ‘Gatubela’ fue aprehendida en Puerto Quito durante un operativo militar

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Ana Guadalupe G., conocida como alias ‘Gatubela’, fue aprehendida durante una operación militar en Puerto Quito, provincia de Pichincha este 20 de octubre de 2026. Las Fuerzas Armadas informaron que la mujer estaría vinculada con el grupo de delincuencia organizada Los Lobos. El reporte difundido no precisa cuándo se habría integrado al grupo ni cuál sería su presunto rol dentro de esa organización.

Las imágenes compartidas sobre el procedimiento muestran armas de fuego, armas blancas, teléfonos celulares, dinero, monedas y documentos. También se observa un cuaderno. Las Fuerzas Armadas no detallaron cuántos de estos objetos fueron encontrados ni señalaron si todos estaban en poder de la mujer. Tampoco se informó, en el material entregado, qué diligencias seguirán tras su aprehensión.

Indicios hallados durante la aprehensión de alias Gatubela en Puerto Quito

Entre los objetos que aparecen en las fotografías hay varios teléfonos y armas blancas, además de armas de fuego. En otra imagen se ven dinero en efectivo, monedas, documentos y un cuaderno. La información difundida por las Fuerzas Armadas no incluye un inventario de los indicios ni una descripción sobre su posible uso.

🚨 ¡“NI LAS CRIMINALES SE ESCAPAN”: BLOQUE DE SEGURIDAD ATRAPA A ALIAS “GATUBELA”! ➡️ Ana Guadalupe G., alias “Gatubela”, fue aprehendida durante una operación militar en Puerto Quito, señalada por su presunta vinculación con el GAO “Los Lobos”. https://t.co/szb1wNXvva — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) October 20, 2026

La institución identificó a la aprehendida como Ana Guadalupe G. y la relacionó presuntamente con Los Lobos. La captura ocurrió en Puerto Quito, pero el reporte no especifica el lugar exacto del procedimiento ni las circunstancias en las que se produjo la aprehensión.

Fuerzas Armadas reportan otros operativos en Quito y Zamora Chinchipe

En un operativo diferente, ejecutado en el sector de San Bartolo, en Quito, cuatro ciudadanos fueron aprehendidos. Las Fuerzas Armadas informaron que en ese procedimiento se halló aproximadamente un kilogramo de presunta droga, cinco routers, tres armas blancas y tres teléfonos celulares. No se indicó si esta acción tuvo relación con la captura de alias ‘Gatubela’.

En Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, los militares destruyeron cuatro dragas vinculadas, según el reporte, con presuntas actividades de minería ilegal. La institución estimó en 100 000 dólares la afectación económica de ese procedimiento. Esta intervención también fue reportada por separado de las operaciones realizadas en Pichincha.

Te recomendamos