Abogado dice que Salcedo hacía lavado de dinero para Rafael Correa y Jorge Glas

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El proceso de cooperación judicial internacional en torno a Daniel Salcedo Bonilla sumó nuevos señalamientos en el ámbito político nacional. A través de declaraciones públicas, su abogado defensor, Renato Montero, aseveró que su representado entregará a las autoridades judiciales estadounidenses datos y elementos de convicción sobre un presunto esquema de lavado de dinero para Rafael Correa y Jorge Glas, el cual habría operado mediante el uso de activos digitales y criptomonedas.

Aseveraciones sobre el lavado de dinero para Rafael Correa y Jorge Glas

De acuerdo con lo expuesto por el abogado defensor durante una entrevista, Salcedo revelará a la justicia de Estados Unidos cómo funcionaba la estructura financiera con bitcóin que presuntamente brindaba soporte a los exmandatarios.

Montero precisó que las afirmaciones corresponden a los elementos que su defendido maneja dentro de su proceso de cooperación y aclaró que no provienen de una sentencia judicial por lo que la veracidad de los datos deberá ser corroborada por fiscales y tribunales competentes.

Mecanismos con bitcóin y trazabilidad financiera

El profesional del derecho calificó a Salcedo como un experto en trazabilidad financiera digital a escala regional que operaba con bancos digitales y bitcóin para canalizar transacciones.

Según la tesis planteada por la defensa técnica, Salcedo explicará ante los juzgadores estadounidenses los pormenores de dichas transacciones digitales, detallando la mecánica operativa empleada para movilizar valores y señalando a las personas que habrían intervenido en tales procedimientos económicos.

Contenido de chats y nexos expuestos en el proceso

Montero sostuvo que en las piezas del expediente judicial constan intercambios de mensajes por chat donde se menciona directamente el papel de Salcedo frente a los exgobernantes.

Según el abogado, debido a que Salcedo no podía salir del país para gestionar un asilo en Colombia, envió como emisario a Ronald Herrera —exagente policial que también figura entre los requeridos en extradición por Estados Unidos—.

En un chat específico periciado, Herrera le reporta a Salcedo sobre una reunión con Juan Fernando Petro (hermano del expresidente de Colombia, Gustavo Petro), indicándole que podían trabajar juntos debido a que ya conocían que Salcedo lavaba dinero para Glas y Correa.

El defensor afirmó que tanto Salcedo como el expolicía prestaron servicios para esquemas de blanqueo de capitales bajo directrices políticas y delictivas.

Claves de acceso y respaldo en un servidor informático

Para sustentar las aseveraciones ante la justicia extranjera, la defensa técnica expuso que Salcedo respaldó de manera continua sus actuaciones en un servidor informático constituido como nube digital.

Montero detalló que su cliente facilitó las contraseñas de acceso y que será el propio Salcedo quien proporcionará los criterios de búsqueda para ubicar las carpetas con la información almacenada, elementos que considera resultarán de utilidad para las investigaciones norteamericanas y diversas causas nacionales.

Te recomendamos