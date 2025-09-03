La mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025, en la Unidad Anticorrupción de Quito, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, señalados por la Fiscalía como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

En la diligencia, la fiscal Ana Hidalgo solicitó prisión preventiva para los cuatro procesados.

Argumentó que existen elementos de convicción suficientes que los vinculan a la planificación y financiamiento del crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023, y qué medidas menos restrictivas no garantizan su presencia en el juicio.

Además, pidió que se oficie a Interpol para localizar a Jordán, Serrano y Aleaga, quienes están fuera del país.

Video presentado por la Fiscalía en el caso de Fernando Villavicencio donde aparece el nombre de Rafael Correa

Como parte de su exposición, la fiscal Hidalgo presentó un video obtenido por un agente del FBI en el interrogatorio a uno de los sicarios del crimen.

En la grabación, el implicado —que luego fue asesinado— afirmó que “el trabajo era para el señor de arriba” y, al ser repreguntado, señaló que se refería al “señor Correa”.

La fiscal sostuvo que este testimonio respalda la tesis de que tras el magnicidio hubo participación del correísmo.

Roles atribuidos a los procesados del asesinato de Fernando Villavicencio

La Fiscalía ubicó a Jordán como el mentalizador y financista, encargado de pagar a los sicarios contratados por alias Invisible.

Serrano habría actuado como enlace con policías que filtraban información sobre las condiciones de seguridad de Villavicencio.

Aleaga habría colaborado en la planificación y en gestiones para que Salcedo guardara silencio. Y Salcedo, cercano a Leandro Norero, fue señalado como coordinador de los seguimientos a la víctima a través de un equipo de rastreadores.

Testimonios de Daniel Salcedo y otros

Durante la audiencia también se presentó la declaración de Daniel Salcedo Bonilla, quien describió una estructura con roles definidos: Jorge Glas, Serrano y Aleaga como actores políticos; Jordán como financista; y él mismo como responsable de los seguimientos.

Según dijo, Norero lo vinculó con Serrano, quien tenía acceso a policías que filtraban información. Añadió que Aleaga le confirmó que el crimen se ejecutaría y que alias Invisible sería el encargado.

La fiscal incorporó el testimonio de Lenin Vimos, exabogado de Los Lobos, quien aseguró que Aleaga mantenía contacto con cabecillas de esa banda a través de líderes de los Latin Kings y que se ofrecía a los implicados beneficios jurídicos a cambio de participar en el crimen.

Pedido de la familia Villavicencio

Amanda Villavicencio, hija del excandidato presidencial, pidió a la jueza Daniela Ayala que ordene la prisión preventiva. Denunció hostigamiento contra su familia y reclamó garantías de seguridad. Su abogado, Patricio Rosero, sostuvo que los acusados han ejercido poder mediante recursos económicos y políticos.

Previo a la audiencia, Amanda y Tamia Villavicencio denunciaron a Xavier Jordán por intimidación digital, luego de que el procesado difundiera mensajes ofensivos y una fotografía de la vivienda de su madre. Ambas forman parte del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

La instrucción fiscal del caso se extenderá por 90 días. Según la Fiscalía, el asesinato de Villavicencio fue parte de una operación que involucró a estructuras del crimen organizado y actores políticos, lo que marca una nueva etapa en la búsqueda de responsabilidades.