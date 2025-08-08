El 9 de agosto de 2025 se cumplen dos años del asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial, periodista y político.

El crimen ocurrió a la salida de un mitin en Quito, en plena campaña electoral, y aún no se ha identificado quién dio la orden de ejecutarlo.

El ataque mortal en plena campaña presidencial

El 9 de agosto de 2023, un ataque armado en Quito terminó con la vida de Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el movimiento Construye (lista 25). El hecho ocurrió pasadas las 18:20, cuando el político concluía un mitin electoral a pocos días de las elecciones presidenciales previstas para el 20 de agosto.

Villavicencio, quien también ejerció como periodista, fue alcanzado por varios disparos mientras salía del coliseo de un plantel educativo. El asesinato, perpetrado por personas armadas, interrumpió abruptamente su campaña y sacudió el panorama político del país.

El ataque que conmocionó al país

Villavicencio fue atacado por sicarios mientras saludaba a sus simpatizantes tras un acto político. Las primeras investigaciones llevaron a la captura de varios sospechosos y a la imputación de Carlos Angulo, alias ‘Invisible’, cabecilla de la banda Los Lobos, señalado como autor mediato por coordinar el asesinato desde la cárcel de Cotopaxi.

Otros tres acusados —Erick R., Víctor F. y Alexandra C.— fueron procesados como cómplices. La Fiscalía solicitó condenas de 25 años para ellos, así como una reparación integral de 666 000 dólares a los familiares del excandidato.

Un proceso judicial con sentencias, pero sin verdad completa

Entre 2023 y 2024, las audiencias incorporaron testimonios de cerca de 80 testigos, videos de seguridad, peritajes balísticos y análisis financieros que revelaron movimientos sospechosos. En julio de 2024, la justicia sentenció a cinco personas, incluidos autores mediatos y cómplices.

Sin embargo, los ejecutores materiales —capturados poco después del crimen— fueron asesinados en prisión dos meses después del magnicidio, lo que complicó la investigación.

La investigación por los autores intelectuales

La Fiscalía mantiene abiertas dos investigaciones previas: una para identificar a los presuntos autores intelectuales y otra sobre posibles omisiones estatales en la seguridad de Villavicencio. En mayo de 2025, se conoció que José S., está incluido en una indagación previa.

Un testigo protegido declaró que Jorge G., habría dado la orden a Ronnie A., con financiamiento de José S. Según el mismo testimonio, Jorge C., habría facilitado las armas a través de Colón Pico, quien recibía visitas de Laura Castillo y Alexandra Chimbo, vinculadas al asesinato.

Investigación política sin resolución

En el plano legislativo, la Asamblea Nacional elaboró dos informes tras ocho meses de investigación. El de mayoría responsabiliza al expresidente Guillermo Lasso por no garantizar la seguridad del candidato, mientras que el de minoría califica el crimen como político.

El informe de mayoría permanece sin debatir desde junio de 2024, pese a reclamos de legisladores para tratarlo antes de la fecha conmemorativa.

Voces de la familia de Fernando Villavicencio

Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato, insisten en que no olvidan a los autores intelectuales, cómplices y omisiones estatales.

“Si permitimos la impunidad, nadie en Ecuador estará a salvo”, advirtieron en redes sociales. Alexandra Villavicencio, hermana del político, remarcó que el crimen responde a una estructura criminal invisible que aún debe ser desarticulada.

Hugo Espín, abogado de la viuda de Villavicencio, ha señalado que el caso involucra una “megaestructura criminal” y que para cerrarlo es imprescindible llegar a los responsables intelectuales, con colaboración penal internacional.

Actos conmemorativos en Alausí

En el segundo aniversario, la familia Villavicencio ha organizado un homenaje en Sevilla, Alausí, su tierra natal. La jornada incluye una concentración, un pago a la Tierra, una pambamesa comunitaria, una misa y un evento cultural.