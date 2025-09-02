En el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, la jueza María Ayala decidió sobre un pedido de diferimiento de la audiencia de formulación de cargos, prevista para este miércoles 3 de septiembre de 2025.

Decisión de la jueza sobre un nuevo pedido de diferimiento en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio

El proceso judicial sobre la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio aún no se inicia.

Esto, debido a que la defensa del exasambleísta Ronny Aleaga pidió el primer diferimiento porque se había sacado una muela.

Luego de este diferimiento, Xavier Jordán, otro de los investigados, solicitó el aplazamiento de la diligencia, en un escrito presentado el 1 de septiembre.

Sin embargo, la jueza María Ayala resolvió negar este último pedido y recordó que en la primera fecha fallida consultó con las partes la nueva fecha, aunque no es necesario.

La jueza dijo que pedido está desapegado del principio de buena fe y lealtad procesal, por lo que advirtió multa y pedido de investigación contra la defensa de Jordán, si no asiste.

El primer diferimiento

Hace ocho días, la jueza de la causa es María Ayala realizó un primer diferimiento de la audiencia contra Ronny Aleaga, Xavier Jordán, José Serrano y Daniel Salcedo, por la presunta autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

La suspensión se dio debido a la presentación de un escrito por un procedimiento dental, que supuestamente fue la causa para la ausencia del abogado de Aleaga.

Ella calificó como un “sin sentido” a la postergación de la audiencia.

En la diligencia se abordará el papel que habrían desempeñado Aleaga, Serrano, Jordán y Salcedo en el asesinato de Fernando Villavicencio. Esto de acuerdo con versiones de un testigo protegido.

La audiencia fue suspendida y reprogramada para el 3 de septiembre de 2025.

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, tras un mitin político en Quito. En ese momento, él era candidato a la Presidencia de Ecuador.

