Rafael Correa respondió a Noboa por la foto de Serrano en el Encuentro

El expresidente Rafael Correa reaccionó este sábado 29 de agosto de 2026 a una publicación del presidente Daniel Noboa sobre José Serrano, quien permanece en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena, después de ser deportado desde Estados Unidos a Ecuador.

Noboa difundió en su cuenta de X una fotografía en la que Serrano aparece rapado y con uniforme de privado de libertad dentro de El Encuentro. El mandatario acompañó la imagen con una sola palabra: “Hecho”.

Correa responde a Noboa por Serrano en el Encuentro

Rafael Correa respondió directamente a la publicación del mandatario.

El mensaje se produjo horas después del traslado de Serrano al centro penitenciario de Santa Elena. El exministro llegó a Ecuador la noche del viernes 28 de agosto tras ser deportado desde Estados Unidos.

Serrano fue ministro del Interior durante el Gobierno de Correa y actualmente mantiene una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV.

La Fiscalía General del Estado lo procesa dentro de la investigación sobre la autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 después de un acto político en Quito. La defensa del exministro ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra.

La fotografía publicada por Noboa, en la que Serrano aparece rapado dentro de El Encuentro, también generó pronunciamientos del ministro del Interior, John Reimberg, y de las hijas de Fernando Villavicencio.

Parece irreal. El ministro del interior de Correa, el tenebroso José Serrano, al fin donde corresponde. No hay crimen perfecto.



Seguimos firmes. #PorFernandoNadieSeCansa https://t.co/jUWHsg4LCS pic.twitter.com/uhE0ixKzpQ — Amandita Villavicencio Sandoval (@agentedelcaos33) August 29, 2026

Preguntas frecuentes sobre la reacción de Rafael Correa a Daniel Noboa por José Serrano:

❓ ¿Qué dijo Rafael Correa sobre la publicación de Daniel Noboa? Correa respondió con críticas al presidente Daniel Noboa después de la publicación de una fotografía de José Serrano. ❓ ¿Qué publicó Daniel Noboa sobre José Serrano? El Presidente difundió una fotografía de Serrano dentro de la cárcel de máxima seguridad El Encuentro.

En la imagen, José Serrano aparece rapado y con uniforme de privado de libertad. Noboa acompañó la publicación con una sola palabra: “Hecho”. ❓ ¿Por qué José Serrano está recluido en El Encuentro? Serrano mantiene una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV.

La Fiscalía lo procesa dentro de la investigación sobre la autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La defensa del exministro rechaza las acusaciones formuladas en su contra. ❓ ¿Cómo regresó José Serrano a Ecuador? El exministro regresó mediante una deportación desde Estados Unidos.

Serrano llegó a Ecuador la noche del viernes 28 de agosto de 2026 y posteriormente fue trasladado al centro penitenciario El Encuentro, ubicado en Santa Elena. ❓ ¿Quiénes más reaccionaron a la imagen de José Serrano en prisión? También se pronunciaron el ministro del Interior, John Reimberg, y las hijas de Fernando Villavicencio.

La fotografía difundida por Daniel Noboa generó diferentes reacciones públicas después del regreso de Serrano a Ecuador y su ingreso a El Encuentro.

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