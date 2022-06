Los sectores productivos rechazan las movilizaciones sociales en Ecuador

Miembros del Comité Empresarial Ecuatoriano, en la rueda de prensa en la que expuso su postura del paro. Foto: Cortesía

Blanca Moncada (I)

Aunque admiten que es muy corto el tiempo para dimensionar las pérdidas de este segundo día de movilizaciones sociales, los empresarios del país recuerdan que, en las manifestaciones de octubre de 2019, se perdieron USD 1 000 millones, esto es USD 50 millones diarios, aproximadamente. Y no quieren que esto se repita.

Por eso, el Comité Empresarial Ecuatoriano, un gremio que reúne a todos los sectores productivos del país, decidió levantar su voz y rechazar de forma contundente la violencia en las manifestaciones que acarrea el estancamiento de la reactivación económica.

El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Miguel Ángel González, dijo en la Cámara de Comercio de Guayaquil, la tarde de este 14 de junio, que espera que con estas protestas se llegue a un consenso. “No podemos sabotearnos el desarrollo económico”, dijo.

Se explicó en la jornada que el paro de octubre de 2019 dejó pérdidas diarias de USD 2 millones al sector floricultor, y que es medular que las autoridades no permitan que ese escenario se repita, pues ya hubo reportes de que manifestantes “entran a las fincas y arrean a las personas como ganado”.

La Federación Ecuatoriana de Exportadores recordó que cada día de para se pierden USD 3,2 millones. Al respecto, González, quien además es director ejecutivo de la Cámara de Comercio, recordó que este 14 de junio, Guayaquil cerró negocios que viven con ganancias al día y que están perdiendo. “Es necesario mostrar cómo el paro nos impacta a los grandes negocios, pero también a los pequeños. Es necesario que se respete el orden. Y lo que no se vende hoy, no se recupera mañana”, matizó por su parte José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. Al respecto de los cierres de negocios, recordó que “el miedo ya está instalado y no podemos permitir que vuelva a suceder”.

Más temprano, el Comité expuso en un comunicado que “cuando no solo nos reactivamos, sino que nos superamos, los desestabilizadores de siempre quieren generar caos”. “El gremio empresarial no lo va a permitir”.