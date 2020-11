1 000 ciudadanos sancionados entre septiembre y octubre en Ibarra por no cumplir medidas de bioseguridad

LEA TAMBIÉN

El no usar mascarilla mientras se circula en la calle, beber licor o consumir drogas sujetas a fiscalización en espacios públicos. Esas son las principales contravenciones por las que más de 1 000 ciudadanos fueron citados –entre septiembre y octubre del 2020-, explica Marco Vinicio Narváez, jefe del distrito Ciudad Blanca, de la Policía Nacional.

El uniformado recuerda que en Ibarra, en la provincia de Imbabura, ubicada en el norte de Ecuador, está vigente una ordenanza de bioseguridad creada por el Municipio para prevenir el covid-19 en el cantón. La disposición establece multas del 10% del salario básico unificado (USD 40) y 10 horas de trabajo comunitario, para los que no acaten esas disposiciones. En caso de reincidencia se aplicará el doble la multa.



Narváez asegura que el consumo de alcohol en las calles y parques es un problema recurrente en Ibarra, a pesar de la amenaza de contagio del nuevo virus. Es por ello que continuamente realizan operativos en coordinación con la Intendencia de Policía de Imbabura y la Comisaría Nacional y la Dirección de Seguridad y Orden Público del Municipio de Ibarra.



Igualmente en la ordenanza se considerada una infracción grave cuando los locales de comercio permiten el ingreso de ciudadanos que no tengan puestas las mascarillas o que el personal que despacha los pedidos no utilice esta protección y guantes de bioseguridad. En estos casos se establece una pena del 50% de salario (USD 200).

También está vedada la venta informal de mascarillas y otros artículos de bioseguridad en locales no autorizados o en la vía pública. A los infractores se les decomisará estos productos. El monto recaudado por multas será destinado a acciones de prevención del covid-19.