Rodolfo Farfán renuncia al Ministerio de Salud, a menos de 80 días del cambio de gobierno

Rodolfo Farfán no completó ni 20 días en el puesto de ministro de Salud. La mañana de este 19 de marzo del 2021 se conoció sobre su salida. Ninguna autoridad ha confirmado el hecho, pero este Diario accedió a una carta de renuncia.

El último día de febrero, el Primer Mandatario lo designó como reemplazo de Juan Carlos Zevallos. Desde el 11 de noviembre pasado se desempeñó como viceministro.



Zevallos estuvo en el cargo por casi un año. Y se fue del país, a Miami, un día después de renunciar en medio de críticas por el manejo del plan de vacunación contra el covid-19 y con un proceso judicial en curso. Según la Fiscalía lo investigan por un presunto delito de tráfico de influencias.



Todo empezó, cuando vacunó a su madre en un conjunto privado, no es un geriátrico. Él admitió haber acudido como “ministro, doctor e hijo”. Luego se difundió una carta invitando a una lista de vacunación oficial a rectores universitarios. Esto pese a que en la fase cero los convocados eran médicos y más personal de salud que ha trabajado en primera línea contra el virus; adultos mayores que viven en centros geriátricos y sus colaboradores.



Pero los tropiezos en la ejecución del Plan Vacunarse contra covid-19 no cesaron, con el cambio de mando. El jueves 11 de marzo se conoció sobre la vacunación de dos ‘tiktokers’ en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil. Solomón D. es hijo de médicos que laboran en el centro del IESS. Su nombre y el de su novia, María del Alma C., se incluyeron a mano en la lista. Su padre, anestesiólogo, argumentó que eran sus ayudantes. Frente a eso, la U. Católica Santiago de Guayaquil, donde estudian, informó que envió su caso a la comisión de ética.



Tres días después, el domingo 14 de marzo, miembros del Club Rotario de Samborondón, institución que trabaja en labores benéficas, también recibieron las dosis, pese a no estar en listados de personal prioritario. Eso indignó a otras sedes del club, por ejemplo a la de Quito, que solicitó la renuncia del gobernador de ese centro.



Además, ayer, acudieron a la dirigencia internacional de los rotarios, pidiendo la suspensión de ese directivo y una investigación exhaustiva. Firmaron los centros de Cuenca Yanuncay, Ibarra, Loja, Loja Los Zarzas, Machala Moderno, Morona Macas, Quito Equinoccio, Quito Latitud Cero, Satélite Los Andes, Quito Luz de América, Rumiñahui, San Francisco de Azogues, Santa Ana de los Ríos de Cuenca y Santa Rosa.



El miércoles 17, el Ministerio de Salud fue allanado por la Fiscalía, que informó que investiga delitos contra la administración pública, presuntamente cometidos por el extitular de la Cartera, Zevallos. En sus redes sociales, la institución dijo que "versiones obtenidas en las últimas horas evidencian que se tiene un registro detallado de las personas vacunadas, lo que hace presumir que existe información que ha sido ocultada y que serviría para la investigación que lleva adelante".



Antes, cuando Zevallos estaba en el cargo, ya circuló en redes sociales la afirmación de que un radiodifusor y un dirigente de un equipo de fútbol habían sido inmunizados, sin ser parte de los grupos considerados en la fase cero. El primero lo confirmó. El exministro tras una rueda de prensa, señaló además que no podía controlar los listados que enviaban gerentes de hospitales, que incluían a sus novias incluso, consultado sobre quejas de médicos que dicen que en sus centros inmunizaron primero a los administrativos. Repitió en varias ocasiones que el listado era confidencial.



Ayer, la vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, sostuvo que su posición es y ha sido que "toda la información, absolutamente toda, sobre el proceso de vacunación esté en manos de la autoridad competente. Han considerado que no les han dado toda y ha ido a buscarla".



Este Diario consultó con la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom) y no ha confirmado aún la salida de Rodolfo Farfán. Tampoco el Ministerio de Salud del sábado 13 de marzo del 2021, hace ocho días, el gerente institucional de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), Robert Tandazo habría presentado su renuncia irrevocable al cargo que ocupó desde el martes 9 de este mes.



El miércoles 17 circuló una carta del entonces gerente institucional de inmunizaciones del Ministerio, Robert Tandazo, dirigida a la subsecretaria nacional de Vigilancia de la Salud Pública, Magdalia Hermoza. El médico señaló que renuncia porque la gerencia y el equipo técnico de inmunizaciones no han sido parte activa del Plan de Vacunación contra el covid-19 y que “existe injerencia directa de entes superiores en el desarrollo del plan, la distribución del biológico y la ejecución de la campaña”.



El funcionario también dijo en su renuncia que “es preocupante la situación de la estrategia nacional respecto a las competencias arrogadas por la anterior subsecretaria de Vigilancia de la Salud Pública y la actual Dirección de Vigilancia Epidemiológica respecto al desarrollo del Plan de Vacunación, la falta de respaldo técnico, contratos suscritos, falta de articulación con organismos internacionales, ausencia de registros de información e inclusive hostigamiento a funcionarios”. Este Diario confirmó la versión con Tandazo, que no dio más detalles.



El Ministerio de Salud se queda sin una cabeza, a menos de 80 días del cambio de Gobierno. Al país apenas ha llegado 1,5% de un total de 20 millones de vacunas negociadas, según anuncios gubernamentales. Se dirigirán a 10 millones de ecuatorianos. Se han aplicado primeras dosis a 121 054 personas, hasta el 15 de este mes. Y segundas dosis a 20 136.

En marzo del 2020 asumió Zevallos, cuando Catalina Andramuño fue separada por mal manejo de la pandemia. Antes estuvo en el cargo Verónica Espinosa.