¿Cómo será la restricción del Hoy no circula en Quito en la semana del inicio de clases?

Redacción Elcomercio.com

Los padres de familia, profesores, autoridades y estudiantes se alistan para el regreso a las clases del nuevo año lectivo 2021-2022.

Este lunes 30 y martes 31 de agosto serán los últimos días de las vacaciones escolares y desde el miércoles 1 de septiembre se inician las clases de modo semipresencial y virtual, según lo dispuso el Ministerio de Educación.

En Quito, las personas que tengan previsto enviar a sus hijos a clases presenciales deben observar las disposiciones para transitar en la ciudad, que están reguladas en el Hoy no circula, de acuerdo con el siguiente esquema:

Lunes 30 de agosto: No circulan las placas terminadas en 0, 1, 2 y 3.

Martes 31 de agosto: No pueden movilizarse los automotores que tengan como último dígito de placa el 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 1 de septiembre: Están prohibidas de circular las placas 4, 5, 6 y 7.

Jueves 2 de septiembre: No circulan las placas finalizadas en 6, 7, 8 y 9.

Viernes 3 de septiembre: No deben salir los automotores con placa que termina en 0, 1, 8 y 9.

La medida municipal señala que la prohibición rige desde las 07:00 hasta las 19:00. Luego de ese horario pueden movilizarse todos los vehículos.

Último dígito de la placa

del vehículo al que aplica

la restricción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado,

domingo

y feriados 0 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 1 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 2 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 3 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 4 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 5 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 6 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 7 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 8 Circula Circula Circula No circula No circula Circula 9 Circula Circula Circula No circula No circula Circula

Excepciones

El Municipio aclaró que las personas que laboran en sectores estratégicos, así como los que tengan salvoconductos, pueden movilizarse pese a la medida restrictiva.

También pueden salir pese a la prohibición, los ciudadanos que cuentan con una cita médica, fecha para la vacunación contra el covid-19 o quienes hayan reservado un turno para la revisión vehicular.

Otra de las excepciones se aplica a los adultos mayores y a los vehículos híbridos.

La Secretaría de Movilidad señaló que, en los casos excepcionales mencionados anteriormente, los ciudadanos deberán presentar los documentos que acrediten sus citas, guías de remisión o turnos impresos.

En Quito, la sanción para las personas que salen en sus vehículos sin respetar el Hoy no circula es de USD 200, que equivale al 50% de un salario básico unificado. Los uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) que identifiquen a los infractores además retendrán el vehículo.

El ciclo escolar 2021-2022 arranca a lo largo de esta semana en la Sierra y Amazonía, en donde se registran

97 112 docentes. De ellos, 13 345 pertenecen a 1 652 instituciones educativas que cuentan con autorización para hacer uso progresivo de sus instalaciones. En total hay 6 722 establecimientos en este régimen educativo, según datos de la Cartera de Educación.