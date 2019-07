Asamblea aprueba que la difusión de foto de detenidos en flagrancia se incluya en proyecto de reforma al COIP

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La divulgación de fotografías y nombres de personas que cometan delitos y sean identificados en flagrancia es uno de los temas que incluyó la Asamblea Nacional para el segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador.

El Pleno decidió el jueves 19 de julio del 2019, con 89 votos, que dentro de las reformas al COIP se incluya el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, impulsado por el Partido Social Cristiano (PSC) desde 2018.



El proyecto de reforma apunta a que se permita la identificación, con el rostro y nombre, de personas detenidas en flagracia por delitos como homicidio, secuestro, delitos sexuales y delitos de violencia de género.



De acuerdo con el informe de la Comisión de Justicia, con este cambio no se afectaría el principio de presunción de inocencia contemplado en el artículo 76, numeral 2, de la Constitución: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada".



Endurecimiento de penas plantea el PSC



La propuesta también apunta a endurecer las penas para sancionar delitos atroces como secuestro, violación, asesinatos, que se cometen especialmente contra grupos vulnerables (mujeres y menores de edad), así como delitos contra la administración pública.



Henry Cucalón, jefe del bloque del PSC, enfatizó que se busca precautelar la vida e integridad de los ciudadanos ante la grave problemática social de inseguridad.



De la discusión de este proyecto de ley en la Comisión participaron 14 asambleístas, quienes también resaltaron que se debe implementar el principio de la debida diligencia, tomando en cuenta la norma de la Corte Internacional de Derechos Humanos, para sancionar, de forma ejemplar, delitos contra la mujer y la familia, en razón de la condición de vulnerabilidad.



El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), todavía no ha convocado al Pleno para el segundo debate de las reformas al COIP.