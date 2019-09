Dos temas cruciales esperan a la Asamblea Nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La reforma al Código de la Democracia es uno de los puntos cruciales que esperan a la Asamblea, tras dos semanas de receso en sus actividades.

Dentro de este proyecto se debaten temas como el financiamiento de las organizaciones políticas, eliminación de juntas intermedias o el método de asignación de escaños, sin que exista todavía un consenso entre los bloques legislativos.

“Es un tema complejo. Yo estimo que tomará varias sesiones de debate”, anticipó Ximena Peña, coordinadora de Alianza País (AP) y presidenta de la Comisión de Justicia, encargada de procesar el texto.



Peña anunció que pedirá al titular de la Asamblea, César Litardo, que convoque hasta la próxima semana a las autoridades electorales u otros sectores para que presenten sus propuestas en comisiones generales dentro del Pleno.



El tiempo para la aprobación de este proyecto es limitado, si la intención es que los cambios surtan efecto en los comicios generales del 2021, pues la Ley impide el cambio de reglas un año antes de la convocatoria.



Según el calendario establecido por la Comisión de Justicia, el texto deberá ser aprobado hasta el 20 de noviembre próximo en el Pleno. Enseguida irá a manos del Ejecutivo, que tiene un mes para presentar sus observaciones. El documento deberá ir al Registro Oficial hasta el 21 de enero.

Otro de los puntos cruciales para la Asamblea guarda relación con las reformas en materia económica y laboral. El correísmo, que ocupa 32 curules, y el bloque del Partido Social Cristiano (PSC), que tiene 17 integrantes, anticiparon que no darán paso al incremento o creación de nuevos impuestos.



Igual postura tiene Luis Pachala, coordinador de Creo, cuyo bloque de 18 legisladores mantiene un acuerdo con AP y dos facciones de asambleístas independientes.



El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, anunció que el Ejecutivo remitirá su proyecto económico a mediados de este mes.

Sonnenholzner adelantó que estas medidas no tienen que “ver con los subsidios, sino con simplificación tributaria y agilizar, sobre todo, el mercado laboral para quienes no tienen empleo”.



Sin embargo, los legisladores, incluso del bloque oficialista y sus aliados, desconocen hasta el momento el alcance que tendrá la propuesta.



Fernando Burbano, subcoordinador del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), cree que el Ejecutivo todavía está a tiempo para tratar de generar acuerdos previos con los legisladores.



Al momento, el camino para el tratamiento de las reformas laborales es incierto, debido a disputas internas que desde hace más de tres meses han bloqueado el funcionamiento de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.

En la Asamblea la operación política se ha vuelto más compleja y el hecho de que AP haya logrado llegar a un acuerdo con Creo y asambleístas independientes no ha garantizado la aprobación de textos complejos como el Código de la Salud, cuya votación fue suspendida por más de dos ocasiones antes de la El Pleno de la Asamblea Nacional, el 15 de agosto en la última sesión antes del receso legislativo de dos semanas.



Los plazos máximos para el tratamiento de reformas electorales



20 de noviembre del 2019



Las reformas al Código de la Democracia deberán ser sometidas a votación en el Pleno, según el cronograma de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.



22 de noviembre del 2019

​

El documento deberá ser remitido al Ejecutivo. El informe inicial contiene cambios a 76 artículos, pero el CNE y el TCE presentarán nuevas propuestas al Pleno.

​

22 de diciembre del 2019

​

El presidente de la República, Lenín Moreno, tendrá como plazo hasta esta fecha para remitir sus observaciones al proyecto de reforma aprobado por la Asamblea Nacional.



21 de enero del 2020

​

El Pleno deberá ser convocado hasta esta fecha para someter a debate y votación un posible veto del Ejecutivo, previo el envío del texto del Registro Oficial.