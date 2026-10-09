Video | Tubería rota en La Carolina deja sin agua a 10 barrios este viernes

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Una falla técnica de magnitud sobre el sistema de distribución de líquido vital complica la rutina ciudadana en el norte de la urbe. Una tubería rota en La Carolina deja sin agua a 10 barrios este viernes, 9 de octubre de 2026, tras registrarse una fractura en un ducto principal que derivó simultáneamente en un extendido corte de agua en Quito y anegamientos viales sobre arterias principales del sector.

Daño en matriz subterránea provoca corte de agua en Quito

El origen directo de este corte de agua en Quito radica en trabajos de excavación y obras civiles que se desarrollan en el sector de La Carolina. En medio de esas faenas se causó un daño severo en una tubería matriz de 22 pulgadas situada entre las avenidas República y Eloy Alfaro.

Dicho conducto es el encargado de alimentar a los reservorios Carolina Alto, Carolina Medio, Carolina Bajo, Granjas Alto, Granjas Medio, Granjas Bajo y Casas Alto, todos ubicados dentro de la parroquia Iñaquito.

10 sectores capitalinos afectados por el desabastecimiento

Al quedar suspendido el flujo de presurización hacia las estructuras de reserva, la distribución quedó cortada de forma generalizada en 10 barrios:

La Carolina,

La Colón,

La Mariscal,

La Granja,

Rumipamba,

La Pradera,

América,

Belisario Quevedo,

Matovelle y

Las Casas

Frente a la suspensión del servicio por tubería, se dispuso el auxilio emergente a las familias y comercios perjudicados a través de la dotación de agua potable mediante vehículos tanqueros mientras culminan las reparaciones.

Calles inundadas y cierres vehiculares en la avenida Amazonas

De forma paralela al corte del servicio en las redes domiciliarias, la rotura de la tubería provocó la salida masiva de agua hacia la superficie, anegando el cruce de las avenidas República y Eloy Alfaro.

La presencia de láminas de agua sobre el asfalto forzó el bloqueo de la circulación en la avenida Amazonas con avenida República, así como en la intersección de la avenida Amazonas y calle Grecia, donde agentes metropolitanos custodian los pasos cerrados.

🚨 #CierreVialQuito | Por tubería rota.



📍Sector: Centro/norte

🛣️ Dirección: av. Amazonas y av. República; av. Amazonas y Grecia



🔀 Vías alternas: av. Eloy Alfaro, av. Amazonas y av. 10 de Agosto



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/jOFfvEdvOU — AMTQuito (@AMT_Quito) October 9, 2026

Rutas de circulación alterna en el centro-norte

Para descongestionar el perímetro ante el colapso vial generado por la avería, se habilitaron vías de escape paralelas para los automotores. Los conductores que necesiten cruzar el área deben transitar por la avenida Eloy Alfaro, los tramos habilitados de la propia avenida Amazonas y a lo largo de la avenida 10 de Agosto, debiendo extremar la precaución al conducir en todo el perímetro circundante.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué una tubería rota en La Carolina deja sin agua a 10 barrios este viernes?

Porque obras civiles en la zona fracturaron una tubería matriz de 22 pulgadas.

El daño se produjo en las avenidas República y Eloy Alfaro, cortando el llenado de los tanques de Iñaquito. JPEG

❓ ¿Cuáles son los 10 barrios con corte de agua en Quito por este daño?

La Carolina, La Colón, La Mariscal, La Granja, Rumipamba, La Pradera, América, Belisario Quevedo, Matovelle y Las Casas. JPEG

Estas zonas dependen de los tanques de reserva Carolina Alto, Medio y Bajo, Granjas y Casas Alto. JPEG

❓ ¿Cómo recibirán líquido los sectores afectados durante la reparación?

Mediante la distribución directa de agua potable con camiones tanqueros. JPEG

La medida de contingencia opera mientras las brigadas técnicas reparan el ducto averiado. JPEG

❓ ¿Qué calles permanecen cerradas por el agua sobre la calzada?

La av. Amazonas con av. República y la av. Amazonas con calle Grecia.

Las vías se cerraron preventivamente por inundación y presencia de cuadrillas operativas en el sitio.

❓ ¿Qué vías alternas pueden usar los conductores en el centro-norte?

La avenida Eloy Alfaro, avenida 10 de Agosto y tramos despejados de la avenida Amazonas.

Son las arterias recomendadas para el desplazamiento vehicular mientras se supera la emergencia.

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