Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

El transporte público municipal de Quito tendrá horarios especiales durante el feriado de tres días, entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre. El Metro de Quito, el Trolebús, la Ecovía y sus rutas alimentadoras ajustarán sus operaciones para atender la demanda de pasajeros durante el descanso.

Los cambios también incluyen suspensiones temporales en determinados recorridos del sistema de transporte. El domingo 22, la competencia atlética Rock and Roll Half Marathon Series Quito 2026 modificará la circulación de varias unidades de la Ecovía y sus servicios de conexión.

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Horarios del Trolebús y la Ecovía durante el feriado

El viernes 20 y el sábado 21 de noviembre, el Trolebús y la Ecovía funcionarán de 06:00 a 21:00. Las rutas alimentadoras extenderán su servicio hasta las 21:30.

Para esas dos jornadas, la Empresa de Pasajeros dispondrá de 123 unidades: 51 del Trolebús y 72 de la Ecovía.

El domingo 22, los servicios troncales circularán de 06:00 a 20:00 y los alimentadores concluirán sus recorridos a las 20:30. La operación contará con 103 unidades, distribuidas en 40 del Trolebús y 63 de la Ecovía.

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El Metro de Quito tendrá horarios diferenciados

El Metro también modificará sus horas de servicio durante los tres días de feriado. El viernes 20, los trenes circularán de 07:00 a 22:00; el sábado 21, de 07:00 a 23:00; y el domingo 22, de 07:00 a 22:00.

El horario del sábado permitirá extender una hora más la operación respecto de las jornadas del viernes y domingo.

Circuitos del Trolebús y la Ecovía que no funcionarán

Además de los horarios especiales, los usuarios deberán considerar cambios en algunos recorridos habituales.

El Trolebús no operará en el circuito C2, que conecta Morán Valverde con El Labrador. Esta suspensión corresponde al esquema habitual de fines de semana y feriados.

En la Ecovía, el circuito E4, entre Quitumbe y el Playón de La Marín, no funcionará el viernes 20 ni el sábado 21 de noviembre.

El domingo 22, las suspensiones corresponderán a los circuitos E1, que conecta Guamaní con De las Universidades, y E2, entre Quitumbe y Río Coca.

Rock and Roll Half Marathon modificará rutas el domingo

La competencia Rock and Roll Half Marathon Series Quito 2026 provocará cambios temporales en el transporte municipal durante la mañana del domingo 22 de noviembre. La carrera tendrá restricciones de circulación en las avenidas Galo Plaza Lasso, Amazonas, 6 de Diciembre y 10 de Agosto, desde la madrugada hasta el mediodía.

En el circuito E3, que conecta la estación Río Coca con el Playón de La Marín, varias paradas quedarán fuera de servicio en ambos sentidos.

Además, la ruta de integración Río Coca-El Labrador y los alimentadores Agua Clara, Laureles, Comité del Pueblo, Llano Grande, Kennedy-El Edén y Cisne-Zabala suspenderán sus recorridos entre las 06:30 y las 09:30.

La integración El Labrador-Terminal Carcelén también tendrá una suspensión total durante ese periodo. En cambio, la ruta Tola-San Roque mantendrá su operación con cuatro paradas fuera de servicio.

Los cambios por la competencia se suman a las suspensiones habituales de los circuitos de la Ecovía previstas para el domingo. La operación especial del transporte municipal concluirá con los horarios establecidos para cada sistema.

Lo que te preguntas sobre los horarios del Trole, Ecovía y Metro

❓ ¿Qué horarios tendrá el transporte público municipal de Quito durante el feriado del 20 al 22 de noviembre de 2026? Ç

El Trolebús, la Ecovía y el Metro de Quito funcionarán con horarios especiales entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre de 2026.

Contexto: El servicio municipal ajustará sus operaciones durante los tres días de descanso. El Trolebús y la Ecovía comenzarán sus recorridos a las 06:00, mientras que el Metro iniciará a las 07:00.

❓ ¿En qué horario funcionarán el Trolebús y la Ecovía el viernes 20 y sábado 21 de noviembre?

Los dos sistemas operarán de 06:00 a 21:00, mientras que las rutas alimentadoras funcionarán hasta las 21:30.

Contexto: Para cada una de estas jornadas, el Municipio dispondrá de 123 unidades: 51 del Trolebús y 72 de la Ecovía.

❓ ¿Cuál será el horario del Trolebús y la Ecovía el domingo 22 de noviembre?

Las unidades troncales circularán de 06:00 a 20:00 y las rutas alimentadoras prestarán servicio hasta las 20:30.

Contexto: Para el domingo, la operación contará con 103 unidades, distribuidas en 40 del Trolebús y 63 de la Ecovía.

❓ ¿Qué horarios tendrá el Metro de Quito durante el feriado de noviembre de 2026?

El Metro funcionará el viernes de 07:00 a 22:00, el sábado de 07:00 a 23:00 y el domingo de 07:00 a 22:00.

Contexto: El sábado 21 de noviembre tendrá la jornada más extensa, con una hora adicional de servicio respecto del viernes y el domingo.

❓ ¿Qué circuito del Trolebús no funcionará durante el feriado de noviembre?

El circuito C2, que conecta Morán Valverde con El Labrador, no prestará servicio durante el fin de semana y el feriado.

Contexto: Esta suspensión corresponde al esquema habitual de operación del Trolebús durante fines de semana y días festivos.

❓ ¿Qué circuitos de la Ecovía estarán suspendidos el viernes 20 y sábado 21 de noviembre?

El circuito E4, que conecta Quitumbe con el Playón de La Marín, estará suspendido durante el viernes y el sábado.

Contexto: Esta modificación forma parte de los ajustes operativos del transporte municipal para el feriado de noviembre.

❓ ¿Qué circuitos de la Ecovía no funcionarán el domingo 22 de noviembre?

El domingo no operarán los circuitos E1, entre Guamaní y De las Universidades, y E2, entre Quitumbe y Río Coca.

Contexto: Estas suspensiones se suman a los cambios temporales que tendrá el sistema por la competencia Rock and Roll Half Marathon Series Quito 2026.

❓ ¿Qué competencia deportiva provocará cambios en las rutas de transporte municipal de Quito el domingo 22 de noviembre?

La Rock and Roll Half Marathon Series Quito 2026 provocará modificaciones temporales en la Ecovía y sus rutas alimentadoras.

Contexto: La competencia tendrá restricciones de circulación desde la madrugada hasta el mediodía en las avenidas Galo Plaza Lasso, Amazonas, 6 de Diciembre y 10 de Agosto.

❓ ¿Qué rutas alimentadoras de la Ecovía suspenderán su servicio durante la competencia atlética?

Agua Clara, Laureles, Comité del Pueblo, Llano Grande, Kennedy-El Edén y Cisne-Zabala suspenderán sus recorridos de 06:30 a 09:30.

Contexto: Durante ese mismo periodo también se suspenderá por completo la ruta de integración Río Coca-El Labrador y la conexión El Labrador-Terminal Carcelén. Además, el circuito E3, entre la estación Río Coca y el Playón de La Marín, tendrá varias paradas fuera de servicio en ambos sentidos.

❓ ¿Qué cambios tendrá la ruta Tola-San Roque durante la competencia Rock and Roll Half Marathon Quito 2026?

La ruta Tola-San Roque mantendrá su servicio, pero tendrá cuatro paradas fuera de funcionamiento durante las modificaciones del domingo 22 de noviembre.

Contexto: El circuito E3 también tendrá suspensiones de paradas en ambos sentidos. Estos cambios responden a las restricciones de circulación por la competencia atlética en varias avenidas de Quito.

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