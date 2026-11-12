El Metro de Quito ya recorrió una distancia equivalente a 173 vueltas a la Tierra

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

El Metro de Quito registra 179,2 millones de viajes desde que inició sus operaciones comerciales. La cifra corresponde a octubre de 2026 y consta en el boletín estadístico Metro en Cifras, que recoge los principales indicadores de uso, acceso y funcionamiento del sistema de transporte.

El informe también revela que el servicio supera el millón de Cuentas Ciudad y mantiene un promedio de 212 000 viajes diarios durante los días laborables. Los datos muestran la frecuencia con la que los usuarios incorporan este medio de transporte a sus actividades cotidianas, especialmente para trasladarse al trabajo y cumplir sus desplazamientos habituales dentro de la capital.

El Metro moviliza a 212 000 pasajeros al día entre semana

De lunes a viernes, el Metro de Quito registra un promedio de 212 000 viajes diarios. Entre las personas que utilizan el sistema, el 39% lo hace para trasladarse a sus lugares de trabajo. Además, el 60,2% de los usuarios recurre al servicio todos los días.

Estas cifras forman parte de los indicadores que recoge el boletín de octubre y permiten conocer los hábitos de movilidad de quienes utilizan este medio de transporte. El volumen acumulado de 179,2 millones de viajes da cuenta de la cantidad de desplazamientos que ha registrado el sistema desde el comienzo de sus operaciones comerciales.

El informe también presenta datos sobre los mecanismos que permiten a los pasajeros ingresar al servicio. Hasta octubre de 2026, el Metro supera el millón de Cuentas Ciudad. A este registro se suman 717 000 cédulas vinculadas y 424 000 tarjetas entregadas.

Estas herramientas forman parte de las opciones de acceso que utiliza la ciudadanía para ingresar al sistema. Los registros permiten dimensionar el alcance de los mecanismos habilitados para los pasajeros.

Los trenes recorren 6,9 millones de kilómetros desde su operación

El boletín Metro en Cifras también recoge indicadores relacionados con el funcionamiento de los trenes. La flota recorre aproximadamente 6 500 kilómetros diarios. En un mes, la distancia alcanza los 203 000 kilómetros.

Hasta octubre de 2026, los trenes acumulan un recorrido de 6,9 millones de kilómetros. Para dimensionar esa distancia, el informe la compara con 173 vueltas alrededor de la Tierra o 18 viajes a la Luna.

El kilometraje refleja la actividad que mantiene la flota para cubrir la operación diaria del sistema de transporte subterráneo. Los recorridos acumulados se suman a los indicadores de pasajeros y mecanismos de acceso que presenta la publicación estadística.

En conjunto, los datos de octubre muestran distintas dimensiones del funcionamiento del Metro de Quito. Por un lado, los 179,2 millones de viajes registrados desde el inicio de las operaciones comerciales y el promedio diario de usuarios. Por otro, el número de Cuentas Ciudad, cédulas vinculadas y tarjetas entregadas.

A estos indicadores se añade la distancia recorrida por los trenes, que alcanza los 6,9 millones de kilómetros acumulados. El boletín reúne así información sobre el uso del servicio y la operación de la flota, como parte de los registros del Metro de Quito sobre su actividad en la movilidad de la capital.

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