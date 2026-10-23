Así opera el Metro de Quito este viernes 23 de octubre tras la suspensión de estaciones

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El Metro de Quito funciona con normalidad este viernes 23 de octubre de 2026. La entidad municipal informó, a través de sus redes sociales, que todas las estaciones y sus accesos están habilitados. De esta manera, los usuarios pueden utilizar el sistema de transporte subterráneo a lo largo de toda la Línea 1, desde Quitumbe, en el sur, hasta El Labrador, en el norte de la capital.

La operación habitual se restableció después de que las fuertes lluvias y la granizada registradas el jueves 22 de octubre obligaran a suspender temporalmente el servicio en tres estaciones del sistema. La medida afectó a El Ejido, Universidad Central y La Pradera, lo que dividió el recorrido en dos tramos. Este viernes, las 15 estaciones que conforman la línea se encuentran operativas, según el comunicado difundido por el Metro de Quito.

Las 15 estaciones del Metro de Quito están habilitadas

El comunicado operacional publicado este viernes confirma que el sistema funciona sin novedades en sus estaciones y accesos. La información permite a los pasajeros retomar sus desplazamientos en el recorrido completo del Metro de Quito, sin la interrupción que afectó al servicio durante la tarde del jueves.

La Línea 1 cuenta con 15 estaciones distribuidas de sur a norte. El trayecto comienza en Quitumbe, una estación multimodal que conecta con otros servicios de transporte, y continúa por Morán Valverde, Solanda y Cardenal de la Torre.

Después, el recorrido pasa por El Recreo y La Magdalena, también estaciones multimodales, y llega a San Francisco. En el centro y centro norte de la ciudad, los trenes realizan paradas en La Alameda, El Ejido, Universidad Central y La Pradera.

El servicio continúa hacia el norte por La Carolina, Iñaquito y Jipijapa, hasta llegar a El Labrador, la última estación de la línea.

Con la operación normal de todas estas paradas, los usuarios pueden realizar el recorrido completo entre el sur y el norte de Quito. La habilitación de los accesos también permite ingresar a las estaciones para utilizar el servicio, de acuerdo con el anuncio de la entidad municipal.

Las lluvias obligaron a suspender el servicio el jueves

La normalización de este viernes ocurre después de las interrupciones que provocaron las precipitaciones del jueves. A las 15:35 del 22 de octubre, el Metro de Quito suspendió temporalmente las operaciones en El Ejido, Universidad Central y La Pradera, debido a las fuertes lluvias acompañadas de granizo que cayeron en la capital.

La suspensión modificó el funcionamiento habitual. Mientras las tres estaciones permanecieron fuera de servicio, los trenes operaron en dos tramos separados: desde Quitumbe hasta La Alameda, en el sur y centro de la ciudad, y desde La Carolina hasta El Labrador, en el norte.

A las 16:08 del jueves, la entidad informó sobre la reapertura de Universidad Central. Sin embargo, durante esa tarde no precisó cuánto tiempo permanecerían cerradas las otras dos estaciones. La suspensión se mantenía hasta pasadas las 16:20.

Durante un recorrido realizado por EL COMERCIO en la estación La Pradera, ubicada entre las avenidas Eloy Alfaro y 9 de Octubre, se observó la presencia de agua en el ingreso al tren subterráneo. En ese momento, personal de limpieza utilizaba trapeadores y bidones para retirar el líquido.

La información difundida por el Metro de Quito no detalló qué afectaciones provocaron las precipitaciones dentro de las estaciones. No obstante, el anuncio publicado este viernes confirma que la operación se encuentra normalizada y que todas las paradas y accesos están habilitados.

Así, el sistema vuelve a funcionar en su recorrido completo, después de las interrupciones registradas durante la jornada del jueves por las condiciones climáticas en Quito.

📌 Comunicado Operacional Informamos a nuestros usuarios que nos encontramos operando con normalidad. Todas nuestras estaciones y accesos se encuentran habilitados. https://t.co/lA9Bq45k4N — Metro de Quito (@MetrodeQuito) October 23, 2026

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