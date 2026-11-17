Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias que soportó Quito en octubre provocaron inundaciones en estaciones del sistema de transporte subterráneo y abrieron interrogantes sobre las consecuencias en su infraestructura. La situación de una de sus unidades llegó al Concejo Metropolitano, donde dos ediles cuestionaron la información que recibieron sobre las afectaciones. La Empresa Metro de Quito también se pronunció sobre el estado del tren este 17 de noviembre de 2026.

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Metro de Quito confirma una falla en el tren UT16 tras las inundaciones

El 22 de octubre de 2026, durante las fuertes lluvias en la capital, la estación La Pradera registró una acumulación de agua. Según la Empresa Metro de Quito, la unidad UT16 completó con normalidad su turno de operación comercial ese día.

Las inspecciones técnicas posteriores, a cargo de CAF, empresa encargada del mantenimiento del material rodante, identificaron una novedad en los retenedores de los bogies. Estos elementos funcionan como sellos que protegen el conjunto de ruedas y ejes.

Ante este hallazgo, el Metro decidió que la unidad no vuelva a ingresar a la operación comercial por precaución. La empresa espera un informe técnico para determinar las acciones correctivas.

Daños en el tren del Metro de Quito por las lluvias

Antes del pronunciamiento institucional, el concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano y candidato a la reelección por el partido Futuro, aseguró que la inundación provocó una avería en el tren.

Durante su intervención, mencionó daños en los bogies y en las conexiones de los sistemas eléctricos. También indicó que la unidad permanece en mantenimiento.

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Garrido recordó que el Metro debe informar mensualmente al Concejo sobre las novedades del sistema y afirmó que la UT16 apareció en el reporte de noviembre. Sin embargo, cuestionó que los ediles conocieran el problema recién en ese momento y pidió que la empresa entregue información oportuna.

Cuestionamientos el informe sobre las inundaciones del Metro de Quito

La concejala Analía Ledesma, de Izquierda Democrática (ID), también cuestionó la información que recibió el Concejo Metropolitano sobre las consecuencias de las lluvias de octubre.

La edil recordó que Quito registró 79,4 milímetros de precipitación durante los primeros cuatro días de ese mes. En ese periodo, las estaciones El Labrador y La Pradera reportaron ingreso de agua y afectaciones operativas.

Ledesma señaló que el informe de afectaciones presentado ante el Concejo no incluyó información clara sobre el presunto daño de un tren. Por ello, solicitó que el gerente de la Empresa Metro de Quito comparezca ante el organismo y entregue el informe técnico de la unidad.

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Además, pidió explicaciones sobre la ausencia de ese incidente en el reporte, los costos de reparación y las posibles afectaciones al servicio. También solicitó determinar si existieron fallas de prevención o mantenimiento.

¿Cuántos trenes del Metro de Quito están operativos tras las lluvias?

En su pronunciamiento, la Empresa Metro de Quito informó que los otros 17 trenes permanecen operativos. Por esta razón, aseguró que la salida de la UT16 no afecta el servicio para los usuarios.

Las frecuencias se mantienen en cinco minutos durante las horas pico y ocho minutos en las horas valle.

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La institución también indicó que todos los trenes cuentan con seguro y que los subsistemas del Metro tienen mantenimiento preventivo y correctivo vigente.

Por ahora, la empresa espera el informe técnico que establecerá las acciones correctivas para la UT16. Su comunicado no precisa el alcance de la novedad ni los costos de reparación. Tampoco confirma los daños en las conexiones eléctricas que mencionó Garrido.

Tren del Metro de Quito dañado; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió con el tren UT16 del Metro de Quito tras las lluvias de octubre de 2026? La Empresa Metro de Quito confirmó una novedad técnica en los retenedores de los bogies del tren UT16, detectada durante las inspecciones posteriores a las inundaciones del 22 de octubre.

Contexto: Ese día, la estación La Pradera registró acumulación de agua. Según la empresa, la unidad completó con normalidad su turno de operación comercial. Las revisiones posteriores estuvieron a cargo de CAF, responsable del mantenimiento del material rodante. ❓ ¿Por qué el tren UT16 del Metro de Quito salió de la operación comercial? La empresa decidió mantenerlo fuera de servicio por precaución, luego de que las inspecciones técnicas identificaran una novedad en los retenedores de los bogies.

Contexto: Estos componentes funcionan como sellos que protegen el conjunto de ruedas y ejes. El Metro espera un informe técnico para determinar las acciones correctivas que requiere la unidad. ❓ ¿Qué daños reportó el concejal Diego Garrido en el tren UT16? Diego Garrido aseguró que la inundación provocó una avería en el tren y mencionó daños en los bogies y en las conexiones de los sistemas eléctricos.

Contexto: El concejal, presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano, indicó que la unidad permanece en mantenimiento. Sin embargo, el pronunciamiento de la Empresa Metro de Quito confirmó una novedad en los retenedores de los bogies, pero no precisó daños en las conexiones eléctricas. ❓ ¿Qué cuestionamientos plantearon los concejales sobre la información de las inundaciones del Metro de Quito? Diego Garrido y Analía Ledesma cuestionaron la información entregada al Concejo Metropolitano sobre las consecuencias de las lluvias de octubre y solicitaron explicaciones sobre la situación del tren UT16.

Contexto: Garrido pidió que la empresa entregue información oportuna sobre las novedades del sistema. Ledesma señaló que el informe de afectaciones no incluyó datos claros sobre el presunto daño de un tren y solicitó la comparecencia del gerente de la Empresa Metro de Quito. ❓ ¿Cuántos trenes del Metro de Quito permanecen operativos tras la salida de la UT16? Los otros 17 trenes permanecen operativos, según informó la Empresa Metro de Quito.

Contexto: La institución aseguró que la salida temporal de la UT16 no afecta la prestación del servicio para los usuarios.

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