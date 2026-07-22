Detienen a un presunto acosador en el Trole de Quito

Una alerta ciudadana evitó que un supuesto caso de acoso en el transporte público continuara dentro de una unidad del Trolebús de Quito. La intervención permitió proteger a una adolescente de 17 años y terminó con la aprehensión de un presunto acosador en la parada Santo Domingo, el lunes 20 de julio de 2026.

Intervención ciudadana salvó a una menor de un presunto acosador en el trole de Quito

El hecho ocurrió dentro de una unidad de transporte municipal. Un ciudadano advirtió que la menor mostraba señales de acoso en el transporte, debido a las aproximaciones no deseadas e invasivas de un sujeto. El usuario se acercó a la adolescente para preguntarle si necesitaba ayuda. Ella confirmó que era víctima de acoso.

Tras la alerta, el sospechoso obligó a la joven a descender del bus en la parada Santo Domingo. El ciudadano avisó de inmediato al personal del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano.

Aprehensión del sospechoso y protección a la menor

Los agentes aprehendieron al presunto acosador, protegieron a la menor y coordinaron la atención con el Puesto de Mando Operativo (PMO) Centro Histórico.

La adolescente ingresó al PMO del Centro Histórico, ubicado en la Plaza de Santo Domingo. Allí permaneció bajo resguardo mientras el personal informaba a sus familiares para la entrega.

De forma paralela, el PMO coordinó con el ECU 911 la presencia de efectivos de la Policía Nacional. Los uniformados asumieron la custodia de la menor para garantizar su protección y del presunto acosador para el procedimiento legal correspondiente. El caso pasó a la Fiscalía General del Estado para el trámite respectivo.

Estrategia Cero Acoso: mecanismos para denunciar

La intervención mostró la coordinación entre el Puesto de Mando Operativo Centro Histórico y la Empresa de Pasajeros de Quito mediante la estrategia Cero Acoso, que establece mecanismos de respuesta para proteger a los usuarios del transporte metropolitano.

Canales disponibles para reportar acoso

Los canales disponibles para reportar un supuesto caso de acoso son:

Atención presencial con agentes de control, personal de estaciones o en los Puestos de Mando Operativo (PMO).

Botones de pánico instalados en los trolebuses eléctricos.

Mensajes de texto gratuitos al 6367 con la palabra “acoso”.

Códigos QR ubicados en la señalética de las unidades para realizar el reporte.

Información detallada sobre el acoso en el transporte de Quito