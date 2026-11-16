Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Tres calles del sector San José La Salle, en la parroquia de Conocoto, entrarán en un proceso de rehabilitación y mantenimiento vial desde este martes 17 de noviembre de 2026. El Municipio de Quito intervendrá las vías Achuar, Siona y Natabuela, con un plazo de ejecución de 75 días.

El proyecto comprende 722 metros de vías y contempla trabajos en distintos tramos. Para cumplir con el cronograma, las cuadrillas municipales trabajarán de manera permanente durante los siete días de la semana.

La intervención incluye el retiro del material deteriorado, la preparación del terreno y la colocación de nuevas capas de base. El plan también contempla obras complementarias para mejorar las condiciones de circulación y seguridad en el sector.

Tramos de las calles Achuar, Siona y Natabuela

El Municipio estableció tres frentes de trabajo dentro del sector San José La Salle. Cada calle tendrá un tramo específico de intervención:

Calle Achuar: desde la calle Natabuela hasta el final de la vía.

desde la calle Natabuela hasta el final de la vía. Calle Siona: desde Natabuela hasta el límite de la calle.

desde Natabuela hasta el límite de la calle. Calle Natabuela: desde Panzaleo hasta el final de la calle.

La ejecución de las obras seguirá una secuencia por calles. El cronograma contempla 15 días de intervención en Achuar, 30 días en Siona y otros 30 días en Natabuela.

Esta distribución suma los 75 días previstos para el proyecto. Durante ese periodo, los trabajos avanzarán por los tramos definidos por el Municipio.

Cierres viales totales durante la rehabilitación

La ejecución de las obras implicará cierres viales totales y temporales en cada calle. El Municipio aplicará las restricciones de manera secuencial, de acuerdo con el avance de los trabajos.

Los moradores del sector tendrán acceso controlado a sus viviendas. El plan también contempla medidas de seguridad para el ingreso y la salida de los domicilios durante las intervenciones.

Antes del inicio de las obras, el Municipio realizó jornadas de socialización puerta a puerta. En esos encuentros, los habitantes recibieron información sobre los cierres temporales, las alternativas de movilidad y la señalización prevista para el sector.

Nuevas aceras, cunetas y señalización

El proyecto no contempla únicamente la rehabilitación de la superficie vial. Las cuadrillas también construirán bordillos, cunetas y aceras como parte de las obras complementarias.

El proceso incluye varias etapas técnicas. Primero, los trabajadores retirarán el material deteriorado y prepararán el terreno. Después colocarán nuevas capas de base para mejorar la resistencia de las calles.

Al finalizar las intervenciones, el Municipio pintará la señalización sobre la calzada. Estos trabajos forman parte del proyecto de mantenimiento vial que comprende los 722 metros de las calles Achuar, Siona y Natabuela.

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