Cierres viales en Quito por desfiles, obras y siniestros

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de noviembre de 2026

La movilidad en Quito registra varias intervenciones viales este domingo 8 de noviembre de 2026. Los trabajos de la Empresa Eléctrica Quito y de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), junto con obras en la calzada y un desfile, afectan distintos sectores de la ciudad.

Los avisos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) identifican cinco puntos de intervención. Las restricciones comprenden tramos de las avenidas Camilo Ponce, Ilaló, Galo Plaza Lasso, Martha Bucaram y La Prensa y Cumbayá

🚨 #Actualización |



👮🏻 Avanzan los trabajos para retirar vehículo.



🚫 Cerrado carril derecho de la Interoceánica, hacia el redondel de Las Bañistas. https://t.co/7kaChEMzVf pic.twitter.com/cePJpgxvk7 — AMTQuito (@AMT_Quito) November 8, 2026

Trabajos en Camilo Ponce y avenida Ilaló

En el sector de las calles Camilo Ponce y Lizardo García, la Empresa Eléctrica Quito ejecuta trabajos que ocupan el carril derecho de la calle Camilo Ponce. La intervención afecta ese tramo de circulación.

Otro punto corresponde a la avenida Ilaló, donde Epmaps realiza trabajos en dos intersecciones: Ilaló y Gribaldo Miño, e Ilaló y González Suárez.

Para este sector, la AMT identifica como vías alternas la autopista General Rumiñahui y la calle Plácido Caamaño. La intervención comprende dos puntos de la avenida Ilaló y puede modificar los desplazamientos habituales en el valle de Los Chillos.

🚨 #CierreVialQuito |



📍 Sector: Santa Rosa

🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar

🚫 Cierre: carril derecho

🔀 Sentido: norte – sur



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/5B79J4HNsp — AMTQuito (@AMT_Quito) November 8, 2026

Intervención en la avenida Galo Plaza Lasso

La avenida Galo Plaza Lasso también registra trabajos viales. El tramo de intervención comprende desde la calle Los Arupos hasta la avenida del Maestro.

La AMT también informó sobre un cierre nocturno por trabajos de alcantarillado entre el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre. En esa ocasión, la restricción comprendió el sentido norte-sur, desde la calle Antonio Basantes hasta Sebastián Moreno, y el sentido sur-norte, desde Los Arupos hasta Juan Selis.

Desfile genera cambios en la avenida Martha Bucaram

El desfile denominado Latinoamérica saluda a Quito también forma parte de las intervenciones previstas en la capital. El evento ocupa la avenida Martha Bucaram.

La AMT identifica cuatro vías alternas para este sector: las avenidas Mariscal Sucre y Ernesto Albán, además de las calles Ermel Fiallo y Francisco Becerra.

La actividad incorpora un punto adicional de atención para la movilidad en el sur de Quito, debido a la presencia de participantes y público en el recorrido.

Relleno de socavón en la avenida La Prensa

En el sector de La Concepción, los trabajos para rellenar un socavón afectan la avenida La Prensa. El tramo de intervención comprende desde esta avenida hasta la calle Zamora, en sentido norte-sur.

Esta obra constituye otro punto de intervención en el norte de la capital. La restricción responde a los trabajos sobre la calzada para atender el hundimiento.

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