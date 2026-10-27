Quito, con cierres viales en Guápulo, la autopista General Rumiñahui y otros sectores

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Quito registra varios cierres viales la mañana de este martes 27 de octubre de 2026 debido a siniestros de tránsito, un deslizamiento de tierra y trabajos en la vía. Las novedades afectan a sectores como Guápulo, la autopista General Rumiñahui, Nayón, la Panamericana Norte y el centro-norte de la capital.

El COE Metropolitano y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informaron sobre las restricciones y las labores que realizan sus equipos para atender las emergencias y gestionar la circulación vehicular. Los conductores deben tomar precauciones y considerar rutas alternas en los puntos afectados. Uno de los cierres reportados en la avenida Mariscal Sucre y Bartolomé de las Casas ya terminó y la vía está abierta al tránsito.

Deslizamiento en Guápulo y cierre en la autopista General Rumiñahui

El COE Metropolitano informó sobre un deslizamiento de tierra en Guápulo que obstaculiza el carril derecho de la avenida De los Conquistadores. La entidad coordina con Obras Quito la atención de la emergencia y con la AMT la gestión de la movilidad en el sector.

A raíz de este incidente, la AMT reportó el cierre de dos carriles de acceso en Guápulo, en sentido occidente-oriente, mientras se ejecutan trabajos de limpieza de la vía. La entidad pidió a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas durante las labores.

Otro punto con restricciones se encuentra en la autopista General Rumiñahui, a la altura del Puente Amarillo. En este sector, un siniestro de tránsito provocó el cierre del carril derecho en sentido Quito-valle. El personal de la AMT permanece en el lugar para gestionar la circulación vehicular.

🚨 #Activados24Siete | Estamos trabajando en Guápulo, donde un deslizamiento de tierra obstaculiza el carril derecho de la av. De los Conquistadores. Desde el COE Metropolitano coordinamos con @ObrasQuito la atención y @AMT_Quito la gestión de la movilidad. #PlanLluvias https://t.co/2HXCsajvju — COE Quito (@coequito) October 27, 2026

Atropello, vehículo averiado y trabajos en otras vías

En Nayón, la AMT reportó el cierre del carril izquierdo en sentido sur-norte debido a un vehículo averiado. Los agentes se encuentran en el punto para organizar el tránsito y facilitar la circulación en la zona.

La Panamericana Norte también registra una restricción a la altura de la intersección con Pila María. En este punto, un atropello motivó el cierre del contraflujo en sentido sur-norte. La AMT recomendó conducir con precaución al circular por este sector.

En el centro-norte de Quito, los trabajos en la vía afectan la circulación en la intersección de las calles Isabela Católica y Coruña. La restricción corresponde al sentido norte-sur. La entidad de tránsito pidió a los conductores mantener la precaución mientras avanzan las labores.

Por otra parte, la avenida Mariscal Sucre y la calle Bartolomé de las Casas, en el sector de Las Casas, registraron un cierre del carril derecho en sentido sur-norte debido a un siniestro de tránsito. Sin embargo, la AMT informó que este punto ya se encuentra habilitado para la circulación vehicular.

Las autoridades mantienen la atención de las novedades reportadas en los distintos sectores. Los conductores deben respetar las indicaciones del personal de tránsito y circular con precaución en las zonas donde continúan los cierres o los trabajos viales.

🚨 #AMTInforma | En Nayón, sentido sur-norte, se encuentra cerrado el carril izquierdo por un vehículo averiado. 🚗 👮‍♂️ Nuestro personal está en el punto gestionando la circulación. Conduce con precaución. https://t.co/2T982KpsV6 — AMTQuito (@AMT_Quito) October 27, 2026

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