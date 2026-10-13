Cierres viales en Quito por el concierto de Iron Maiden

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) lleva a cabo cierres viales alrededor del estadio Olímpico Atahualpa este miércoles 14 de octubre de 2026, por el concierto de Iron Maiden. El operativo comenzará desde las 06:00 del miércoles y se extenderá hasta las 02:00 del jueves 15 de octubre. Cerca de 200 agentes tránsito controlarán la movilidad en la zona.

Quito se prepara para el concierto de Iron Maiden con un operativo especial de movilidad en los alrededores del estadio Olímpico Atahualpa. La Agencia Metropolitana de Tránsito restringirá el paso de vehículos en varias calles y avenidas para facilitar la logística del espectáculo y proteger a los asistentes.

Los cierres comenzarán a las 06:00 de este miércoles 14 de octubre y se mantendrán hasta las 02:00 del jueves 15 de octubre. La medida afectará a los conductores que circulen por el sector de El Batán y las vías cercanas al estadio.

Estas son las calles que se cerrarán por el concierto de Iron Maiden

La AMT estableció restricciones vehiculares en las siguientes intersecciones:

Avenida 6 de Diciembre y José Correa.

José Correa y Gonzalo Serrano.

José Correa y Quintero.

José Correa y Carlos Arroyo del Río.

M. M. Sánchez y Carlos Arroyo del Río.

M. M. Sánchez y Quintero.

M. M. Sánchez y Juan Ramírez.

M. M. Sánchez y Javier Arauz.

M. M. Sánchez y avenida 6 de Diciembre.

Germán Alemán y Carlos Arroyo del Río.

Avenida Eloy Alfaro y José Correa.

Los conductores deberán tomar en cuenta estas restricciones antes de desplazarse hacia el estadio o circular por las calles próximas.

¿Qué vías alternas se podrán utilizar?

Para reducir las complicaciones de movilidad, la AMT recomienda utilizar las siguientes avenidas como alternativas:

Avenida Eloy Alfaro.

Avenida 6 de Diciembre.

Avenida Portugal.

Avenida Gaspar de Villarroel.

La circulación dependerá de las condiciones del tránsito y de las necesidades del operativo.

La AMT podrá activar más cierres viales

Si las condiciones de seguridad lo requieren, la agencia podrá ampliar las restricciones en nueve intersecciones estratégicas adicionales:

Av. 6 de Diciembre y avenida Gaspar de Villarroel.

Av. 6 de Diciembre y El Telégrafo.

Av. 6 de Diciembre y El Mercurio.

Av. 6 de Diciembre y avenida Portugal.

Av. Portugal y avenida República de El Salvador.

Av. República de El Salvador y Suecia.

Av. República de El Salvador y avenida Naciones Unidas.

Av. Naciones Unidas y avenida de los Shyris.

Av. Eloy Alfaro y Luis Armendáriz.

Estas medidas buscan reducir los riesgos viales y facilitar el desplazamiento de los asistentes al concierto.

🗞️ #BoletínAMT | Cierres viales por concierto de Iron Maiden



🚧 Desde las 06h00, del 14 de octubre, hasta aproximadamente las 02h00, del jueves 15, se cerrará la circulación en las avenidas y calles aledañas al Estadio Olímpico Atahualpa.



👀Conoce más aquí:… pic.twitter.com/HpC8bKrbUP — AMTQuito (@AMT_Quito) October 13, 2026

La Ecovía no circulará con normalidad

Si la AMT activa los cierres emergentes, la Ecovía suspenderá temporalmente el paso por los tramos afectados.

El sistema de transporte utilizará un desvío por la avenida Portugal, continuará por la avenida de los Shyris y retomará su recorrido habitual en la avenida Gaspar de Villarroel.

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