Cierres viales en Quito por el concierto de Iron Maiden

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La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) lleva a cabo cierres viales alrededor del estadio Olímpico Atahualpa este miércoles 14 de octubre de 2026, por el concierto de Iron Maiden. El operativo comenzará desde las 06:00 del miércoles y se extenderá hasta las 02:00 del jueves 15 de octubre. Cerca de 200 agentes tránsito controlarán la movilidad en la zona.
Quito se prepara para el concierto de Iron Maiden con un operativo especial de movilidad en los alrededores del estadio Olímpico Atahualpa. La Agencia Metropolitana de Tránsito restringirá el paso de vehículos en varias calles y avenidas para facilitar la logística del espectáculo y proteger a los asistentes.
Los cierres comenzarán a las 06:00 de este miércoles 14 de octubre y se mantendrán hasta las 02:00 del jueves 15 de octubre. La medida afectará a los conductores que circulen por el sector de El Batán y las vías cercanas al estadio.
La AMT estableció restricciones vehiculares en las siguientes intersecciones:
Los conductores deberán tomar en cuenta estas restricciones antes de desplazarse hacia el estadio o circular por las calles próximas.
Para reducir las complicaciones de movilidad, la AMT recomienda utilizar las siguientes avenidas como alternativas:
La circulación dependerá de las condiciones del tránsito y de las necesidades del operativo.
Si las condiciones de seguridad lo requieren, la agencia podrá ampliar las restricciones en nueve intersecciones estratégicas adicionales:
Estas medidas buscan reducir los riesgos viales y facilitar el desplazamiento de los asistentes al concierto.
Si la AMT activa los cierres emergentes, la Ecovía suspenderá temporalmente el paso por los tramos afectados.
El sistema de transporte utilizará un desvío por la avenida Portugal, continuará por la avenida de los Shyris y retomará su recorrido habitual en la avenida Gaspar de Villarroel.