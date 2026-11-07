Marcha en Quito avanza hacia el norte dejando cierres viales

Fecha de publicación: 7 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de noviembre de 2026

Una marcha convocada por organizaciones sociales y estudiantiles recorrió las calles del centro y norte de Quito. La movilización comenzó en el parque La Alameda y avanzó hacia la Corte Constitucional, con la participación de ciudadanos y pacientes renales que expusieron sus demandas.

Desde antes del inicio de la protesta, más personas llegaron al parque La Alameda para sumarse a la convocatoria. Posteriormente, los manifestantes emprendieron el recorrido hacia el norte de la capital.

La movilización también reunió a personas que reclaman atención para los pacientes con enfermedades renales y garantías para el acceso a los servicios de salud.

La marcha avanzó desde el parque La Alameda

El parque La Alameda fue el punto de concentración de las organizaciones sociales y estudiantiles que convocaron la movilización en Quito.

Los participantes iniciaron el recorrido por las calles de la capital y avanzaron hacia el norte. Durante la protesta se sumaron ciudadanos con distintas demandas sociales, entre ellas las relacionadas con el acceso a la salud.

La presencia de pacientes renales marcó parte de la jornada. Sus reclamos se dirigieron a las instituciones del Estado y a las garantías que establece la Constitución para el acceso a los servicios sanitarios.

Manifestantes llegaron hasta la Corte Constitucional

La movilización llegó hasta las inmediaciones de la Corte Constitucional. En ese punto, alrededor de medio centenar de policías formó un cordón para impedir el paso de los ciudadanos que participaron en la marcha.

Entre los manifestantes estuvo una mujer que acompañó a su madre, quien se movilizaba en silla de ruedas. La ciudadana exigió que el Estado garantice el derecho constitucional a la salud.

Su reclamo se sumó a las demandas de quienes participaron en la protesta, en especial de los pacientes renales y sus familiares, que buscan respuestas sobre el acceso a la atención médica.

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Organizaciones sociales y estudiantiles participaron en la movilización

La convocatoria reunió a organizaciones sociales y estudiantiles, además de ciudadanos que se incorporaron al recorrido desde el parque La Alameda.

La llegada a la Corte Constitucional marcó uno de los momentos centrales de la jornada, pues allí los manifestantes expresaron sus exigencias frente a la presencia policial que restringió el acceso al edificio.

La movilización puso en escena reclamos relacionados con derechos sociales y, de manera particular, con el derecho a la salud. Entre las voces de la protesta destacaron las de familiares de pacientes que dependen de tratamientos médicos para mantener su calidad de vida

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