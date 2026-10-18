Dos cierres viales por siniestros complican el tránsito en Quito este 18 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Cuatro siniestros de tránsito se reportaron este domingo 18 de octubre de 2026 en Quito. Dos cierres viales afectan la circulación en la avenida Simón Bolívar y la avenida Pedro Vicente Maldonado, según las alertas de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

¿Dónde hay cierres viales por siniestros en Quito?

Uno de los cierres se mantiene en la avenida Pedro Vicente Maldonado, en el sur de Quito, donde el siniestro afecta al carril derecho en sentido norte-sur.

El segundo cierre se reportó en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y la importadora Cuñas. La nueva alerta de la AMT, difundida hace pocos minutos, advierte del cierre del carril izquierdo en sentido sur-norte.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito 📍 Sector: UIDE 🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar e Importadora Cuñas 🚧 Cierre: carril izquierdo sobre la av. Simón Bolívar 🔀 Sentido: sur-norte ⚠️ Reduce la velocidad y conduce con precaución https://t.co/PGD2GrFqYg — AMTQuito (@AMT_Quito) October 18, 2026

Este punto ya había registrado un siniestro durante la mañana, cuando la entidad reportó una afectación en el carril derecho, en sentido norte-sur. La nueva alerta corresponde a otro reporte en el mismo sector.

Los otros dos siniestros se reportaron en la Ruta Viva, a la altura del redondel de Puembo, en sentido Quito-aeropuerto, y en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la UIDE.

La AMT recomienda a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución por los sectores afectados. Hasta el momento, los reportes citados no precisan las causas de los siniestros ni detallan si hubo personas heridas o fallecidas.

¿Cómo prevenir siniestros de tránsito?

Para reducir el riesgo de accidentes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda respetar los límites de velocidad, evitar el uso del celular al volante y no conducir bajo los efectos del alcohol.

También es importante mantener una distancia segura con otros vehículos, revisar el estado de los frenos y neumáticos y evitar maniobras bruscas. En caso de lluvia, reducir la velocidad ayuda a conservar el control del vehículo y disminuir el riesgo de una colisión.

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