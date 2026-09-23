En Ecuador muere una persona cada 3,8 horas por siniestros de tránsito

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El Anuario de Seguridad Vial 2025 revela cifras alarmantes sobre la fatalidad de los siniestros de tránsito en Ecuador. El año pasado, un ecuatoriano falleció cada 3,8 horas en un siniestro vial y en total hubo 2 354 fallecidos y 17 932 heridos. En todo el año se registraron 20 346 siniestros.

Las víctimas de los siniestros de tránsito en Ecuador

El Anuario también recoge que la noche y los fines de semana concentran el mayor riesgo de siniestros de tránsito en Ecuador: más de la mitad de las muertes ocurre entre las 19:00 y las 05:59; casi la mitad se produce los sábados o domingos.

Quienes más mueren son los hombres: 7 de cada 10 fallecidos es del sexo masculino y uno de cada tres tiene entre 20 y 29 años. Entre las víctimas, uno de cada cinco muertos es peatón, el usuario más desprotegido frente al vehículo, se indica en el documento.

Esta información se difundió el miércoles 23 de septiembre de 2026 durante la presentación del Anuario, así como del Visualizador de Siniestralidad Vial Nacional. Estas dos herramientas estadísticas fueron desarrolladas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), con asesoría de la Iniciativa Bloomberg y Vital Strategies. Esta alianza acompañará a Ecuador hasta 2030 para ayudar a reducir las muertes y los siniestros.

Ambos instrumentos son considerados importantes para adoptar soluciones basadas en datos y evidencia, según la ANT y el Ministerio de Infraestructura y Tecnología. En el evento, el director de la ANT, Luis Villacrés, reconoció que están atrasados en poner un freno a los siniestros.

Luego de las cifras fatales de los siniestros de tránsito, ¿qué se debe hacer?

Álvaro Guzmán, especialista en movilidad y exdirector de la ANT, considera que se debe trabajar sobre el exceso de velocidad para tener vías más seguras y que la infraestructura de las vías obligue a los conductores a ir más despacio, no solo basta poner un letrero de la velocidad máxima. Según el Anuario, el exceso de velocidad es la primera causa de los siniestros de tránsito y muertes en las vías del país.

La fiscalización del control de la velocidad es otra tarea urgente. Cree que este gobierno cometió un error muy grande al eliminar los radares, “es un error gigantesco”.

Si había problemas con los contratos por cualquier índole -dijo- debió corregirse, pero no eliminar los radares, porque es imposible controlar 10 000 kilómetros de vías, solo las estatales. No se puede hacer solamente con los policías o los agentes.

Por ello, se necesita de la tecnología de los radares para el control. “El crecimiento (de los siniestros) que hemos tenido en el país en los últimos años es por esta falta de radares, por falta de fiscalización”.

Ya se saben las cifras y ya se cuenta con el visor que democratiza el acceso a la información sobre los siniestros, ahora se debe empezar a trabajar en esa reducción, comentó Guzmán.

El control se puede implementar desde mañana, considera Guzmán. Se debe convocar a una reunión con todos los municipios, liderada por la Agencia Nacional del Tránsito, para actuar dónde se están produciendo las muertes. Realmente son unas cifras que asustan y no nos dan la libertad de salir a la calle con tranquilidad”.

Dennis Cajías, director de Estudios de la ANT, detalló que la tasa nacional de mortalidad en Ecuador es de 13 fallecidos por cada 100 000 habitantes. Esto demuestra -manifestó- por qué se necesita analizar tanto la cantidad como la tasa, la frecuencia como severidad y la exposición como riesgo.

Pero hay un dato más grave: 13 de las 25 provincias están por encima de la tasa nacional. El caso más preocupante es el de Zamora Chinchipe, ya que en esta provincia amazónica hay 33 fallecidos por cada 100 000 habitantes.

Según Guzmán, la tasa nacional solamente toma en cuenta a los fallecidos en los sitios de los siniestros y no a los que perecen luego en los hospitales y centros de emergencia.

De acuerdo con datos de 2024, en Ecuador murieron 25 personas por cada 100 000 habitantes, comentó Guzmán. Esa alta tasa ubica a Ecuador en el tercer lugar en América Latina, después de Haití y República Dominicana. “Sin una política clara, esos números solamente van a crecer. Con los números de los primeros seis meses de 2026 es probable que rompamos un récord”.

Así puedes usar el Visualizador de Siniestralidad Vial Nacional

Andrea Flores, coordinadora de la iniciativa Bloomberg en Ecuador, explicó que el Visualizador de Siniestralidad Vial Nacional es una herramienta que está disponible en la página web de la ANT.

Es una herramienta dinámica que permite ver los datos en tiempo real, porque son actualizados mes a mes y es amigable para que todos puedan acceder y visualizar. En el Visualizador están desde las cifras generales, es decir, cuántos siniestros se reportan a escala nacional, el número de víctimas y lesionados.

Es posible conocer el perfil de las víctimas y descubrir, por ejemplo, que más del 50% de víctimas fatales a causa de siniestros de tránsito siguen siendo los motociclistas, los ciclistas y los peatones.

Una de las bondades principales del visor es que permite geolocalizar la siniestralidad por número de fatalidades, número de lesiones, cantidad de siniestros, pero también por tasa, porque no es lo mismo decir “esta es la provincia que concentra el mayor número de siniestros sino cuál es la provincia que reporta una tasa más alta por número de habitantes”.

Con esta información, lo que más llama la atención es Zamora Chinchipe, la provincia con la tasa más alta por siniestros de tránsito en Ecuador, pese a que las provincias de Guayas y Pichincha, por ser las más grandes, tienen el mayor número de siniestros; pero frente al número de habitantes tienen una tasa menor.

Una información para concienciar sobre el impacto de los siniestros

Esta información no solo es para que las autoridades enfoquen sus acciones sino para que la ciudadanía también tome conciencia del verdadero impacto que causan los siniestros de tránsito en la calidad de vida de los hogares y cómo están expuestos.

Así, los ecuatorianos pueden evitar normalizar las muertes por los siniestros de tránsito, ya que es un problema de salud pública, dice Flores. Cada año mueren 2 500 personas, lo que significa miles de hogares sin un padre que sostiene el hogar, por ejemplo. “Nadie está exento de que le ocurra un siniestro”.

Flores analiza que si la principal víctima está entre 20 y 29 años y son hombres en plena edad productiva, dejan de ser el sostén de un hogar. “Esa es una brecha de pobreza que cada vez se empieza a incrementar más”. Según datos del último reporte del Banco Mundial para Ecuador, las personas de medianos ingresos o de bajos ingresos pasan inmediatamente a la pobreza porque se quedan sin el sostén del hogar a causa de los siniestros de tránsito.

Los siniestros de tránsito aumentan en Ecuador

Preguntas frecuentes sobre los siniestros de tránsito en Ecuador