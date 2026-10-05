Tormenta con granizo paraliza el tránsito en Valle de Los Chillos

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Una jornada de extrema inestabilidad climática volvió a colapsar la movilidad vehicular en el suroriente de la capital este lunes 5 de octubre de 2026. Tras el inicio de precipitaciones tipo chubasco advertidas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) a partir de las 15:40, una intensa tempestad acompañada de descargas eléctricas y granizo provocó anegamientos severos en varios corredores viales del Valle de Los Chillos.

🛰️#MonitoreoSatelitalEc| Lunes 05/10 (15h40): Lluvias tipo chubasco acompañadas de tormentas en Quito, los Valles, en Napo y la provincia de Loja. Tome las debidas precauciones 📷 pic.twitter.com/PoDOhVH3mP — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 5, 2026

Vías anegadas y tránsito paralizado en el Valle de Los Chillos

La acumulación de agua y capas espesas de hielo afectaron puntos neurálgicos de conectividad urbana. En el sector de San Rafael, la calzada quedó tapada por el granizo y el agua retenida, lo que redujo drásticamente la visibilidad de los conductores y obligó a detener la marcha.

Asimismo, la Autopista General Rumiñahui registró tramos completamente anegados, lo que generó largas filas de automotores. La parroquia de Conocoto también reportó acumulación extrema de agua que cubrió aceras y presionó al límite la capacidad de los colectores pluviales.

Mantos de granizo en Alangasí y monitoreo de videovigilancia

El impacto del temporal se sintió con particular fuerza en la parroquia de Alangasí, donde la granizada cubrió de blanco techos de viviendas, terrenos agrícolas y plantaciones, principalmente en el barrio La Concepción.

Desde las salas de operaciones del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se activó un seguimiento permanente mediante cámaras de videovigilancia en el Valle de Los Chillos para coordinar la respuesta ante contingencias viales.

Los organismos de socorro exhortaron a los usuarios a disminuir la velocidad de circulación, incrementar la distancia entre autos y abstenerse de cruzar sectores con acumulación de agua, prestando especial atención a pasos a desnivel donde el caudal se incrementa con rapidez.

Secuelas del temporal en el Distrito Metropolitano

Las lluvias precedentes ya habían dejado estragos en diferentes sectores de la capital. De acuerdo con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entre las zonas más impactadas figuraron Chillogallo, por el desbordamiento de una quebrada que generó un aluvión, así como El Condado y Cochapamba por saturación de sedimentos en los sumideros.

En el norte, las cuadrillas retiraron material en La Concepción, mientras la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) restableció la circulación en la avenida Mariscal Sucre, a la altura de Edmundo Carvajal y Mañosca, donde la remoción de escombros continuará hasta este martes.

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