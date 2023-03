El soterramiento de cables en Quito no avanza en una década

La densidad de cables se registra en diferentes sectores de la capital. Foto: cortesía Armando Lara

Roxana Madrid (I)

Entre los años 2011 y 2012 se construyeron polígonos de soterramiento de cables en el hipercentro de Quito como son el boulevard Colón, Mariscal I, Mariscal II, República de El Salvador, por mencionar algunos.

Esos polígonos se encuentran actualmente operativos y con un 40 % de grado de ocupación y uso por diferentes empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.

Sin embargo, aún falta mucho más por hacer, puesto que son varios los sectores de la capital que presentan una mayor densidad de cables en los postes (fideos). En el mismo hipercentro todavía existe este problema en la zona de La Pradera (República, Eloy Alfaro y 6 de Diciembre) y La Carolina.

Ya han pasado más de diez años y la problemática aún no se arregla en la capital del Ecuador.

El soterramiento de cables sigue siendo un problema para los quiteños. Foto: Armando Lara para EL COMERCIO

Otros sectores con gran densidad de cables en los postes

El conflicto del cableado de los postes no solo se encuentra en el hipercentro de la ciudad, sino también en otras partes de la ciudad. Los habitantes piden urgente atención.

Carlos Alcívar, cuidador de vehículos en el barrio Tambollacta (sur de la ciudad), dice que los vecinos del sector se quejan constantemente por los cables fideos que hay. Ellos consideran que no se ve bien y piden a las autoridades competentes que hagan un soterramiento de cables en la calle Quipu, que es una avenida comercial de esa ciudadela.

Andrea Benavides, una joven que atiende en una panadería de ese mismo sector del sur, comenta que le resulta “molestosa” esa situación porque los cables que están hecho tallarines en la vía tapan el letrero del negocio en el que trabaja y eso hace que la gente no pueda leer lo que está escrito ahí.

Los cables tapan los letreros de los negocios en Tambollacta. Foto: Armando Lara para EL COMERCIO

Nicolás Aguirre, morador de la comuna Llano Grande (norte de Quito), cuenta que el exceso de cables es un problema constante en la av. 25 de noviembre -en donde vive- y que hace unos meses atrás se quemó un poste por tanta carga de cables.

Esta semana justamente hubo un accidente que por poco se cobra la vida de una persona. “Frente a mi casa, pasó un tráiler que tumbó los cables de luz del vecino, lo que hizo que se cayera el poste a la calle, dejando sin luz (a la zona) y obstaculizando el tráfico. Pero eso no fue todo, como en la noche no había luz, un motociclista no vio el poste y chocó. Tuvo que venir la Policía para que no se muriera”, asegura Aguirre.

Cables tendidos sobre la acera en Llano Grande. Foto: cortesía Nicolás Aguirre

Frente a esta problemática, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Información (Mintel) aprobó en 2022 el Plan Metropolitano de Intervención (PMI) que consiste en la creación de polígonos de soterramiento de cables en el período 2022-2026.

Cada año deben construirse 75 kilómetros de soterramiento, según lo que determinó el Mintel. Por lo que, se prevé que hasta el 2026 estén listos esos trabajos. El objetivo es intervenir en toda la ciudad, distribuidos en el norte, 42,58 kilómetros; centro, 6; sur, 24,75 y valle, 2,08 kilómetros.

Álex Bustillos, morador de El Tingo, en el valle de los Chillos, menciona que el problema que tienen ahí es que los cables de la calle transversal a la av. Ilaló tiene cables que se encuentran colgados a baja altura y eso ocasiona que los vehículos de gran tamaño se los lleven a su paso.

“Vienen los camiones altos y les rompen a los cables. Yo tenía Internet hace algún tiempo atrás, pero como rompían y a cada rato venían a arreglar, decidí en todo caso, ya no tener Internet porque es una molestia que eso se repita”, dice Bustillos, quien recalca que entre tres y cuatro veces en el año ocurre eso.

Los vehículos grandes rompen los cables de los postes a su paso. Foto: Roxana Madrid / EL COMERCIO

44 proyectos de soterramiento de cables

La Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio capitalino señaló que desde el 2011 se realizaron 44 proyectos de soterramiento de cables y se cubrió un total de 86 kilómetros. Como parte de estos trabajos, se intervino la Napo, la Morán Valverde, Cardenal de la Torre y la Ruta Viva.

En ese entonces, estaba a cargo de la actividad de soterramiento esa entidad. Sin embargo, desde octubre del 2022 se hizo cargo la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

En la Ordenanza 042 del Código Municipal se dispuso que la entidad municipal, por medio de la Unidad de Soterramiento de la Dirección de Infraestructura de la Gerencia de Obras Públicas, se encargue de la administración, control, monitoreo, mantenimiento y construcción de toda la infraestructura civil de soterramiento del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

Estudio de todos los polígonos de Quito

La Unidad de Soterramiento de la Epmmop ejecuta el proyecto denominado Levantamiento de Estatus de todos los polígonos del DMQ, el mismo que busca conocer de primera mano el estado de todos los polígonos de soterramiento, realizar el levantamiento y catastro de bienes que deben ser ingresados a la empresa para su administración.

Una vez con ese estudio, se diseñará el proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo de cada polígono. La idea es también planificar el primer mantenimiento de toda la infraestructura que ha permanecido descuidada durante varios años. Está previsto que el proyecto concluya a finales de abril de 2023.

La Epmmop insiste en que el soterramiento de cables “mejora en la estética de la ciudad, brinda mayor seguridad tanto a la ciudadanía como a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones y permite hacer una mejor distribución de las redes de telecomunicaciones”.

También recuerda a la ciudadanía que los inconvenientes con el cableado de los postes deben ser reportados a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y a la Epmmop, a través de los canales institucionales en redes sociales, línea de WhatsApp 099 678 7802, 1800 510 510 opción 3 y mediante el correo institucional comunicacion@epmmop.gob.ec, para identificar el tipo de cableado, de manera que la institución competente realice los trabajos respectivos.

