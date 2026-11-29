Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de noviembre de 2026

Un siniestro de tránsito se reportó la mañana de este domingo 29 de noviembre de 2026 en el sur de Quito. El hecho obligó al cierre parcial de la circulación vehicular, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Siniestro de tránsito provoca cierre vial en el sur de Quito durante las elecciones seccionales

La emergencia se registró en el sector de La Argelia, en la intersección de las calles Sigsipamba y Pueblo Viejo. Como medida preventiva, los agentes dispusieron el cierre del carril derecho de la calle Sigsipamba.

La AMT pidió a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución por esta zona. También recomendó tomar rutas alternas para evitar congestión mientras se mantiene la restricción.

🚨 #CierreVialQuito | ¡Por siniestro de tránsito! 📍 Sector: Argelia 🛣️ Dirección: calles Sigsipamba y Pueblo Viejo. 🚧 Cierre: carril derecho sobre la calle Sigsipamba. ⚠️ Reduce la velocidad y conduce con precaución. https://t.co/fPAaEGMCEf — AMTQuito (@AMT_Quito) November 29, 2026

Cierre vial en La Argelia: ¿qué calles están afectadas?

El cierre se concentra en el carril derecho de la calle Sigsipamba, a la altura de Pueblo Viejo. Los conductores que transitan por el sector deben prestar atención a la señalización y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las causas del siniestro ni sobre posibles personas heridas.

Elecciones seccionales 2026: recomendaciones para conducir en Quito

El incidente ocurre este domingo, cuando Ecuador celebra las elecciones seccionales para elegir a 24 prefectos provinciales y 222 alcaldes. L

a jornada electoral también está marcada por la disputa política entre el oficialismo, liderado por el presidente Daniel Noboa, y el correísmo, principal fuerza de oposición.

Ante el movimiento de vehículos y peatones por la jornada de votación, es importante tomar precauciones adicionales en las vías.

La AMT recomienda respetar los límites de velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras bruscas. También es importante no utilizar el teléfono celular mientras se conduce, respetar los pasos peatonales y ceder el paso a quienes se dirigen a los recintos electorales.

Antes de salir, los conductores pueden consultar los reportes oficiales de movilidad para identificar cierres viales y planificar sus recorridos.

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