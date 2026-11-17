Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

Un siniestro de tránsito movilizó al Cuerpo de Bomberos de Quito la mañana de este martes 17 de noviembre de 2026. La emergencia ocurrió en la intersección de las calles García Moreno y Manabí, en el Centro Histórico de la capital.

El incidente dejó al conductor de uno de los vehículos atrapado dentro del automotor. Los bomberos acudieron al lugar y ejecutaron maniobras de rescate para liberarlo. Mientras los equipos de emergencia atendían la emergencia, las autoridades reportaron el cierre de la circulación vehicular en un tramo de la calle García Moreno.

Bomberos rescataron al conductor que quedó atrapado

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó sobre la emergencia a través de sus canales oficiales. Según el reporte, su personal intervino durante la mañana en el cruce de las calles García Moreno y Manabí.

Los equipos de rescate trabajaron para liberar al conductor, quien permanecía atrapado en el interior del vehículo tras el siniestro. La institución no detalló las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni proporcionó información adicional sobre otras personas involucradas.

Durante la atención de la emergencia, los bomberos también comunicaron que la vía permanecía cerrada. Por ello, recomendaron a los conductores tomar precauciones al circular por el sector y mantener la atención en las condiciones de la vía.

La institución recordó la importancia de conducir con responsabilidad, respetar las señales de tránsito y evitar maniobras que pongan en riesgo la vida de quienes circulan por las calles.

🚨 #EmergenciasUIO | Esta mañana, atendimos una emergencia por un siniestro de tránsito en las calles García Moreno y Manabí, en el centro de Quito. 👨‍🚒 Nuestro equipo realizó labores de rescate para liberar al conductor del vehículo, quien quedó atrapado en su interior. 🚧 Al momento, la vía se encuentra cerrada. Toma precauciones. ⚠️ Conduce con responsabilidad, respeta las señales de tránsito y mantén siempre la atención en la vía. ¡No pongas en riesgo tu vida! 📞 En caso de emergencia, llama al 9-1-1. #BomberosQuito — Bomberos Quito (@BomberosQuito) November 17, 2026

La AMT reportó el cierre de la calle García Moreno

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) también informó sobre las restricciones vehiculares que provocó el siniestro. El organismo identificó el incidente en el sector del Centro Histórico, específicamente en la intersección de García Moreno y Manabí.

El cierre comprende la calle García Moreno, en el tramo entre las calles Esmeraldas y Mejía. La restricción afecta al sentido de circulación norte-sur.

La AMT pidió a los conductores transitar con precaución y tomar en cuenta esta novedad vial al movilizarse por el centro de Quito. El cierre se suma a las labores de atención que desarrollaron los organismos de emergencia en el sitio del accidente.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos recordó que la ciudadanía debe comunicarse con el ECU 911, a través del número 9-1-1, cuando necesite asistencia ante una emergencia.

Las autoridades recomendaron evitar el tramo afectado mientras se mantiene la restricción y prestar atención a las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito. 📍Sector: Centro Histórico 🛣️ Dirección: García Moreno y Manabí 🚫 Cierre: García Moreno. Desde Esmeraldas hasta Mejía. 🔀 Sentido: norte – sur ⚠️ Conduce con precaución https://t.co/0aMIYqTQlB — AMTQuito (@AMT_Quito) November 17, 2026

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