Candidatos a la Alcaldía de Quito: sus propuestas, sus planes y sus respuestas en un solo especial

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de noviembre de 2026

Gobernar una ciudad, como Quito, se parece a cocinar para tres millones de comensales. Hay que elegir los ingredientes, seguir una receta clara y responder por lo que llega a la mesa.

Con esa idea, Grupo EL COMERCIO lanza el Especial Electoral & Participación Ciudadana sobre los candidatos a la Alcaldía de Quito. El producto reúne propuestas, viabilidad legal y voces de los barrios, con información diversa y herramientas para que cada lector decida su voto.

El especial de EL COMERCIO sobre los candidatos a la Alcaldía de Quito

Para la Alcaldía de Quito se inscribieron 10 candidatos, incluido el actual alcalde Pabel Muñoz. En la lista están el exalcalde Jorge Yunda, así como Galo Almeida, Harold Burbano, Paúl Desemblanc, César Díaz, Bernardo Jijón, Carla Larrea, Wilson Merino y Linda Romero.

Desde la próxima semana, EL COMERCIO publicará los videos de las entrevistas a los candidatos. Cada capítulo es una conversación directa con uno de ellos, sobre cómo piensan enfrentar los problemas más urgentes de la capital.

El especial tiene varias piezas. Hay un espacio para comparar los planes de trabajo oficiales en cinco ejes: Seguridad, Movilidad, Agua, Ambiente/Empleo y Presupuesto.

Otro módulo permite escribir una propuesta en hasta cuatro palabras. El equipo la contrasta con el marco legal ecuatoriano y la Escala de Competencias, y muestra qué puede ejecutar el Municipio y qué no le corresponde.

El último apartado, Quito a la Carta, pide ordenar del 1 al 5 los temas urgentes de la ciudad según la edad y la zona de residencia. Cada voto suma a un ranking en vivo que muestra qué pide la ciudadanía a la próxima administración.

La mesa está servida. Entre, explore las herramientas, compare los planes y lleve la voz de su barrio a la discusión sobre el futuro de Quito.

El nuevo alcalde de Quito será elegido el 29 de noviembre de 2026 en las elecciones seccionales, que esta vez se adelantaron por el fenómeno de El Niño.

Elecciones de alcaldes y prefectos 2026