Conozca cómo estará el clima en Quito este lunes 16 de noviembre de 2026

Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

El pronóstico meteorológico para Quito anticipa una jornada con cambios en las condiciones del cielo y la temperatura. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) difundió las previsiones para este lunes 16 de noviembre de 2026, con información sobre el comportamiento del clima durante el día y la madrugada del martes.

¿Cómo estará el clima en Quito durante este lunes 16 de noviembre?

La capital tendrá una temperatura máxima de entre 23 y 26 grados Celsius. Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso y el Inamhi prevé temperaturas muy altas.

Para la tarde, el organismo pronostica lluvias y chubascos, con posibilidad de una tormenta aislada.

En otros sectores de Pichincha también se esperan precipitaciones. Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos tendrán lluvias de intensidad normal o moderada. En cambio, Mejía, Rumiñahui, Cayambe y Pedro Moncayo registrarán condiciones variables, con presencia de precipitaciones en distintos momentos de la jornada.

Pichincha tendrá radiación UV extremadamente alta

El pronóstico del Inamhi ubica a Pichincha entre las cinco provincias de la Sierra con niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta (UV) para este lunes.

La advertencia también incluye a Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Frente a estos índices, el organismo recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

¿Qué temperatura tendrá Quito durante la noche?

Para la noche de este lunes, el Inamhi prevé una temperatura mínima de entre 8 y 11 grados Celsius en Quito. El cielo tendrá nubosidad ocasional y posibilidad de lluvia aislada.

En cambio, durante la madrugada del martes 17 de noviembre se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima dentro del mismo rango previsto para la capital.

Clima en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo estará el clima en Quito este lunes 16 de noviembre de 2026? Quito tendrá una temperatura máxima de entre 23 y 26 grados Celsius. Durante la mañana habrá poco nubosidad y por la tarde se esperan lluvias, chubascos y la posibilidad de una tormenta aislada.

Contexto: El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) anticipa cambios en las condiciones del cielo durante la jornada, con precipitaciones en distintos sectores de la capital. ❓ ¿A qué hora lloverá en Quito este lunes 16 de noviembre? El Inamhi prevé lluvias y chubascos durante la tarde, con posibilidad de una tormenta aislada.

Contexto: Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso y se esperan temperaturas muy altas. El pronóstico no establece una hora exacta para el inicio de las precipitaciones. ❓ ¿Qué temperatura máxima tendrá Quito este lunes? La temperatura máxima prevista para Quito estará entre 23 y 26 grados Celsius.

Contexto: El Inamhi anticipa temperaturas muy altas durante la mañana, antes del incremento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias en horas de la tarde.

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