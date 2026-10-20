Siniestro en la Simón Bolívar deja cuatro heridos a la altura de Monjas

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un fuerte percance vial altera la movilidad en el oriente de la capital este martes 20 de octubre de 2026 tras reportarse un siniestro en la Simón Bolívar, a la altura de los sectores de Puengasí y Monjas, en la intersección con la autopista General Rumiñahui. La colisión movilizó a personal de atención prehospitalaria y agentes de control para socorrer a los ocupantes de los automotores involucrados. Debido a la presencia de los vehículos siniestrados y al despliegue de los equipos de auxilio sobre la calzada, el flujo de tránsito experimenta cierres parciales de circulación en el carril con sentido norte – sur, por lo que las autoridades solicitaron manejar con extrema precaución a quienes circulan por este tramo.

Personas heridas por el siniestro en la Simón Bolívar

Las evaluaciones médicas desplegadas tras el siniestro en la Simón Bolívar dan cuenta de varios ciudadanos con afectaciones físicas que requirieron asistencia inmediata. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito confirmaron la atención prehospitalaria directa a cuatro personas que resultaron afectadas por el impacto.

De forma complementaria, el sistema ECU 911 detalló en su balance operativo preliminar el registro de personas heridas que fueron valoradas por el personal de socorro que arribó a la escena.

Ubicación exacta del choque entre Monjas y Puengasí

La coordinación de la emergencia precisó que el siniestro se concentró en el sector de Monjas, justamente en el enlace vial que conecta la avenida Simón Bolívar con la autopista General Rumiñahui.

Estado de la circulación en sentido norte a sur

A causa del impacto y la posterior llegada de las unidades de rescate, el paso para los automotores se encuentra parcialmente habilitado en sentido norte – sur.

Esta restricción momentánea reduce el ancho de la calzada para los conductores que se desplazan hacia el suroriente de la ciudad, obligando al transporte público y privado a transitar a baja velocidad mientras concluyen las tareas de asistencia.

Despliegue de unidades de auxilio y control

Para gestionar el evento en la calzada, desde la central del ECU 911 se articuló el traslado de recursos institucionales al punto del incidente.

En el sitio operaron unidades operativas de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) encargadas de regular el flujo de carros, junto con una ambulancia y paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito enfocados en brindar cuidados a las víctimas.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde ocurrió el siniestro en la Simón Bolívar este martes?

En la avenida Simón Bolívar a la altura de los sectores de Puengasí y Monjas, en la intersección con la autopista General Rumiñahui.

Las entidades de socorro situaron el percance vehicular en este tramo perimetral del oriente de Quito que conecta ambos sectores.

❓ ¿Cuántas personas heridas dejó el siniestro en la Simón Bolívar?

Bomberos Quito reportó cuatro personas con atención prehospitalaria, mientras el ECU 911 registró tres personas heridas.

El personal paramédico acudió a bordo de ambulancias para brindar auxilio inmediato a los afectados tras la colisión.

❓ ¿Cómo está la circulación vehicular tras el siniestro en la Simón Bolívar?

La vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido norte – sur.

La presencia de los vehículos implicados y los equipos de auxilio genera reducción de carriles para los automotores.

❓ ¿Qué entidades atendieron el siniestro en la Simón Bolívar?

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), paramédicos y una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito.

La respuesta operativa fue coordinada desde la central del ECU 911 para restablecer la seguridad en la calzada.

❓ ¿Hacia qué sentido de la avenida Simón Bolívar se reporta la restricción de paso?

En sentido norte a sur.

Los agentes de tránsito solicitaron conducir con precaución a quienes circulan por el carril hacia el suroriente de la ciudad.

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