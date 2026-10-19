Un vehículo se volcó en la avenida Simón Bolívar, en Quito, este lunes 19 de octubre

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Un siniestro de tránsito ocurrió la mañana de este lunes 19 de octubre de 2026 en la avenida Simón Bolívar, a la altura del intercambiador de la autopista General Rumiñahui, en Quito. Un vehículo chocó contra el muro central de la estructura y luego volcó. El ECU 911 informó que no hubo personas heridas.

¿Qué pasó en la avenida Simón Bolívar este 19 de octubre?

El ECU 911 Quito coordinó desde su Sala Operativa la movilización de personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y del Cuerpo de Bomberos de Quito para atender la emergencia.

Según el reporte de las unidades de primera respuesta, el automotor impactó contra el muro central del intercambiador y terminó volcado.

¿Cómo está el tránsito en la avenida Simón Bolívar?

Tras el siniestro, la circulación vehicular en la avenida Simón Bolívar, en sentido sur-norte, quedó parcialmente habilitada, según el ECU 911.

La entidad recomendó a los conductores circular con precaución por las lluvias registradas en el sector. Además, recordó que la ciudadanía puede reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

La avenida Simón Bolívar registra 249 siniestros en Quito

El accidente ocurre en una de las vías de la capital con mayor número de siniestros de tránsito. Según Quito Data Vial, entre enero y agosto de 2026, la avenida Simón Bolívar registró 249 casos.

En ese mismo período, Quito contabilizó 2 557 siniestros de tránsito, frente a los 2 446 registrados entre enero y agosto de 2025. La diferencia representa un incremento del 4,5%, con 111 casos adicionales.

La cifra también supera los 2 418 siniestros registrados durante los primeros ocho meses de 2024, lo que equivale a un aumento del 5,7%.

Las lluvias constan entre los factores que pueden incidir en la siniestralidad vial, según Viviana Morocho, directora de Operaciones de la AMT. Otros elementos identificados por especialistas incluyen el respeto a las señales de tránsito, la distancia entre vehículos, las distracciones y la impericia de los conductores.

Siniestro de tránsito Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en la avenida Simón Bolívar de Quito este lunes 19 de octubre de 2026? Un vehículo chocó contra el muro central del intercambiador de la autopista General Rumiñahui y volcó. El ECU 911 informó que no hubo personas heridas.

Contexto: El siniestro ocurrió la mañana de este lunes. El ECU 911 Quito coordinó desde su Sala Operativa la movilización de personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y del Cuerpo de Bomberos de Quito para atender la emergencia. ❓ ¿Dónde ocurrió el siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar? El accidente ocurrió en la avenida Simón Bolívar, a la altura del intercambiador de la autopista General Rumiñahui, en Quito.

Contexto: Según el reporte de las unidades de primera respuesta, el vehículo impactó contra el muro central de la estructura y terminó volcado. El ECU 911 coordinó la atención de la emergencia. ❓ ¿Hubo personas heridas en el accidente de la avenida Simón Bolívar? No. El ECU 911 informó que el siniestro de tránsito no dejó personas heridas.

Contexto: La emergencia requirió la movilización de personal de la AMT y del Cuerpo de Bomberos de Quito. La información proporcionada no detalla si el conductor u otras personas viajaban en el vehículo. ❓ ¿Cómo está el tránsito en la avenida Simón Bolívar tras el siniestro? La circulación vehicular en sentido sur-norte quedó parcialmente habilitada, según el ECU 911.

Contexto: La entidad recomendó a los conductores circular con precaución debido a las lluvias registradas en el sector. La información proporcionada no especifica el tiempo previsto para la normalización total de la circulación.

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