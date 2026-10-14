Once heridos y una persona atrapada tras siniestro de tránsito en la vía Quito-Papallacta

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Un siniestro de tránsito se registró en la vía Quito-Papallacta, a la altura del kilómetro 10, debido al volcamiento de un bus, este miércoles 14 de octubre de 2026. Equipos de emergencia se desplazaron al lugar para atender a las personas afectadas.

El Cuerpo de Bomberos de Quito reportó que una persona quedó atrapada en la cabina del bus, por lo que se encuentran en las tareas de rescate.

Atención a los afectados del siniestro en vía Papallacta

Según la información difundida por los bomberos, personal de respuesta brinda atención prehospitalaria a 11 personas afectadas por el siniestro de tránsito en el kilómetro 10 de la vía Quito – Papallacta.

Las labores de asistencia se mantienen en el sitio mientras se evalúa la condición de los involucrados en el siniestro.

Operativo de rescate

Los equipos de emergencia también realizan tareas de rescate para liberar a una persona que quedó atrapada en la cabina del bus tras el volcamiento.

Para la atención de la emergencia fueron desplegados siete vehículos y 20 efectivos.

Vía parcialmente habilitada

Las autoridades informaron que la vía Quito-Papallacta permanece parcialmente habilitada.

Por esta razón, recomendaron a los conductores que transitan por el sector circular con precaución mientras continúan las labores de atención y rescate.

Siniestro de tránsito en vía Quito – Papallacta; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en la vía Quito-Papallacta este miércoles 14 de octubre de 2026? Un bus se volcó en el kilómetro 10 de la vía Quito-Papallacta, dejando 11 personas afectadas y una persona atrapada en la cabina.

El siniestro de tránsito movilizó a equipos de emergencia, que brindaron atención prehospitalaria a los afectados y ejecutaron labores de rescate para liberar a la persona atrapada. ❓ ¿Cuántas personas resultaron heridas en el siniestro de tránsito en la vía Quito-Papallacta? El Cuerpo de Bomberos de Quito reportó que 11 personas recibieron atención prehospitalaria tras el volcamiento del bus.

Los equipos de emergencia atendieron a los afectados en el lugar del siniestro y evaluaron su condición. La información disponible no especifica la gravedad de las lesiones. ❓ ¿Hay personas atrapadas tras el volcamiento del bus en la vía Quito-Papallacta? Sí. Una persona quedó atrapada en la cabina del bus y los equipos de emergencia realizaban labores de rescate.

El Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó personal y recursos para atender la emergencia y liberar a la persona atrapada. Hasta el momento, la información proporcionada no confirma el resultado de estas labores. ❓ ¿Qué recursos se desplegaron para atender el siniestro en la vía Quito-Papallacta? Para atender la emergencia se desplegaron siete vehículos y 20 efectivos.

El personal de respuesta ejecutó tareas de rescate y brindó atención prehospitalaria a las 11 personas afectadas por el volcamiento del bus, ocurrido en el kilómetro 10 de la vía. ❓ ¿Está habilitada la vía Quito-Papallacta tras el volcamiento del bus? Sí. La vía Quito-Papallacta permanece parcialmente habilitada, según informaron las autoridades.

Mientras continúan las labores de atención y rescate, las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución por el sector para evitar nuevos incidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Te recomendamos