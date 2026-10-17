Siniestro de tránsito en Ruta Viva deja tres afectados y reduce el paso

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un siniestro de tránsito se registró en la Ruta Viva, en el nororiente de Quito, aproximadamente a las 09:53 de este sábado 17 de octubre de 2026, según informó el Cuerpo de Bomberos de la capital.

El percance ocurrió cuando un auto particular circulaba en sentido valles-Quito, a la altura del sector La Cerámica. Debido a la emergencia, el paso se redujo y permanece parcialmente habilitado.

Afectados reciben ayuda, tras siniestro de tránsito en Ruta Viva

Los socorristas señalan que brindaron atención prehospitalaria a los afectados, aunque no se preció el tipo de heridas que sufrieron. De acuerdo con el reporte de los bomberos, el auto se siniestró cerca de un puente y quedó detenido al lado de la baranda de seguridad de la Ruta Viva.

🚒 #Ahora | Se registra un siniestro de tránsito en la Ruta Viva, sector La Cerámica. 🚑 Brindamos atención prehospitalaria a tres personas afectadas. 🚧 La vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido Valles – Quito. 👉🏻 Recuerda conducir con precaución y respetar las leyes de tránsito. #BomberosQuito — Bomberos Quito (@BomberosQuito) October 17, 2026

Tras el impacto, el vehículo sufrió daños en la parte delantera de la carrocería y pedazos del automotor quedaron al lado del parterre.

Restricción del paso parcial en Ruta Viva

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) alertó a los conductores que el paso de los carriles izquierdo y central se suspendieron a la altura del kilómetro 9 de la Ruta Viva, en el sector La Morita.

La entidad municipal no señaló una hora estimada en la que se restablecería el tránsito y recomendó circular con precaución.

https://t.co/F7kYJk67bE | 💡 Cortes de luz en Ecuador este sábado 17 de octubre afectan a Quito, Guayaquil y otras ciudades https://t.co/r5PwlHMbtM — El Comercio (@elcomerciocom) October 17, 2026

Hasta pasadas las 10:20, las autoridades no reportaban las posibles causas del siniestro vial.

Dos siniestros se registraron en la mañana del sábado

De acuerdo con la AMT, este es el segundo percance de tránsito que ocurrió en el inicio del fin de semana.

El primero sucedió en la madrugada, a las 05:00, entre las avenidas Juan Bautista Aguirre y Camilo Ponce, en el sector Obrero Independiente. La emergencia obligó a cerrar totalmente la vía, pero no se reportaron heridos.

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