Siniestro en la avenida Simón Bolívar deja un fallecido y cierra un carril

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un siniestro en la avenida Simón Bolívar dejó una persona fallecida cerca del mediodía de este sábado 17 de octubre de 2026. El hecho involucró a un automóvil y una motocicleta que circulaban por el redondel de El Ciclista, en el norte de Quito.

La emergencia también tuvo efectos sobre la circulación en esta vía. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó del cierre del carril izquierdo en el tramo donde ocurrió el siniestro para facilitar la atención de la emergencia.

Siniestro en la avenida Simón Bolívar obliga a cerrar un carril

Los datos proporcionados por la AMT no detallan la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

La AMT informó que el carril izquierdo de ese tramo permanecía cerrado debido a la atención de la emergencia.