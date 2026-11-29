Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de noviembre de 2026

La jornada electoral de este domingo 29 de noviembre de 2026 registra novedades en la movilidad de Quito. Un siniestro de tránsito obligó a restringir parcialmente la circulación vehicular en el sur de la capital, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El incidente se reportó en el sector de Santa Rita, en la avenida Mariscal Sucre y S25J. La emergencia afecta a los conductores que circulan por esta arteria vial, especialmente a quienes se movilizan en sentido norte-sur.

Cierre vial en la avenida Mariscal Sucre por siniestro de tránsito

La AMT informó que el siniestro obligó al cierre del carril central de la avenida Mariscal Sucre, en sentido norte-sur.

La restricción puede generar demoras para quienes se desplazan por este tramo del sur de Quito. Por ello, los agentes de tránsito y las autoridades recomiendan reducir la velocidad y conducir con precaución.

Hasta el momento, la entidad no ha proporcionado detalles sobre las causas del siniestro ni sobre posibles personas heridas. Tampoco ha informado cuánto tiempo permanecerá cerrado el carril central.

Elecciones en Quito: recomendaciones para evitar contratiempos en las vías

El siniestro ocurre durante las elecciones seccionales de Ecuador, una jornada en la que miles de ciudadanos se movilizan hacia los recintos electorales para ejercer su derecho al voto.

Para evitar contratiempos, se recomienda salir con anticipación, revisar los reportes de movilidad de la AMT y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito.

También es importante mantener una distancia prudente entre vehículos, evitar cambios bruscos de carril y no utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

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