Sancionan a 191 personas por quemas a cielo abierto en Quito en 2026

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Las labores de control y mitigación frente al fuego en el Distrito Metropolitano registran balances determinantes este martes 8 de septiembre de 2026. Un total de 191 infractores han recibido multas y procesos sancionatorios debido a la ejecución de quemas a cielo abierto en Quito, una cifra que iguala los registros anuales reportados al cierre de 2025, según informó el director de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), Gustavo Chiriboga.

Procesos por quemas a cielo abierto en Quito

Las intervenciones conjuntas entre inspectores municipales, agentes de control y personal de socorro han derivado en consecuencias judiciales.

La AMC confirmó que se formalizaron siete denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por el encendido de vegetación o basura, y actualmente un ciudadano permanece bajo prisión preventiva. Las autoridades advirtieron que la época seca reduce la humedad del entorno y potencia las ráfagas de viento, condiciones que convierten las fogatas y el tratamiento irregular de residuos en focos de propagación rápida.

Superficie afectada y causas de los flagelos

El impacto registrado entre julio y septiembre de 2026 refleja la magnitud de las emergencias atendidas en la urbe. Durante este trimestre, los rescatistas intervinieron en 154 incendios forestales que consumieron una superficie acumulada de 1 118,28 hectáreas en las laderas y quebradas de la ciudad.

A la par, las unidades atendieron 1 410 casos de quema de desechos que afectaron 47,04 hectáreas. Los análisis operativos ubican a las quemas de basura como el principal detonante probable con 665 hallazgos, seguidas por las prácticas agrícolas y de desbroce con 488 registros.

Despliegue operativo, vigilancia y gabinetes

La cobertura técnica frente a estas contingencias moviliza a 1 102 servidores públicos, distribuidos entre personal de planta, bomberos forestales temporales, cuadrillas de soporte y conductores.

La logística operativa se complementa con 114 automotores, un helicóptero y 10 aeronaves no tripuladas (drones).

Asimismo, se establecieron puestos fijos de monitoreo en Cumbayá, Puembo, Nayón, Cochapamba, San José de Minas, Ilaló, Puengasí, Chillogallo, Atacazo, Conocoto y El Quinche, sumados a 12 gabinetes contraincendios instalados en áreas como Guápulo, Salvador Celi–Conocoto, Casitagua–Pomasqui, Nayón, Parque Itchimbía y González Suárez.

Montos y escala de sanciones económicas

El régimen sancionatorio, según el Municipio de Quito, fija penalizaciones financieras según el tipo de falta.

Las contravenciones de segunda clase por quemas generales se sancionan con el 50 % de un Salario Básico Unificado (SBU), equivalente a 241 dólares. En el renglón administrativo, las faltas leves van de 1 a 2,5 SBU (482 a 1 205 dólares); las graves oscilan de 3 a 4,5 SBU (1 446 a 2 169 dólares); mientras que las infracciones muy graves por originar incendios forestales implican multas que van desde los cinco hasta los 75 SBU, lo que representa cobros de entre 2 410 y 36 150 dólares.

Preguntas frecuentes sobre las sanciones y quemas a cielo abierto en Quito

❓ ¿Cuántas personas han sido sancionadas por quemas a cielo abierto en Quito en 2026?

Un total de 191 personas.

La cifra informada por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) iguala los registros totales con los que se cerró el año 2025 en el Distrito Metropolitano.

❓ ¿Qué acciones legales y judiciales se han aplicado contra quienes causaron flagelos?

Siete denuncias presentadas ante la Fiscalía y una persona en prisión preventiva.

Las medidas responden a los operativos conjuntos entre la AMC y Bomberos para castigar a quienes prenden fuego a vegetación o basura en laderas.

❓ ¿Cuántas hectáreas resultaron afectadas por incendios forestales entre julio y septiembre?

1.118,28 hectáreas acumuladas.

El balance oficial registra 154 incendios forestales y 1.410 quemas de desechos en ese lapso de tres meses durante la época seca.

❓ ¿Cuáles son las sanciones económicas por provocar incendios forestales en la capital?

Multas que van de 5 a 75 Salarios Básicos Unificados (USD 2.410 a USD 36.150).

La Ordenanza Metropolitana N.º 075 califica el hecho como infracción muy grave, mientras que quemas generales se sancionan desde el 50 % de un SBU (USD 241).

❓ ¿En qué sectores estratégicos se instalaron gabinetes y vigilancia fija contra el fuego?

En puntos como Guápulo, Nayón, Itchimbía, Pomasqui, Conocoto y Cumbayá.

El plan preventivo del Municipio incluye 12 gabinetes contraincendios forestales y monitoreo continuo con 10 drones y cuadrillas en territorio.

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