Rehabilitación de la av.Galo Plaza Lasso continuará con tres nuevos frentes

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

La rehabilitación integral de la avenida Galo Plaza Lasso, en el norte de Quito, continuará desde el lunes 16 de noviembre de 2026 con tres nuevos frentes de trabajo. El proyecto registra un avance del 50% y contempla la intervención de 3,2 kilómetros de vía, con cierres parciales de un carril en los sectores de Carcelén, el barrio Marisol y Las Acacias-La Kennedy.

Los trabajos corresponden a la instalación del nuevo sistema de agua potable, una fase previa a la construcción de la nueva estructura de hormigón de la avenida. La intervención tendrá dos frentes en la calzada lateral norte-sur y uno en la lateral sur-norte.

Tres tramos de la Galo Plaza Lasso tendrán cierres parciales

En el sentido norte-sur, los equipos trabajarán en dos sectores. El primero comprende el tramo entre el intercambiador de Carcelén y la avenida Juan de Selis.

El segundo frente corresponde al sector del barrio Marisol, entre las calles Sebastián Moreno y Francisco Dalmau.

En sentido sur-norte, el tercer punto de intervención estará en la calzada lateral, entre el intercambiador El Labrador y la calle De los Pinos, en el sector de Las Acacias-La Kennedy.

En los tres tramos, los trabajos ocuparán parcialmente un carril de las calzadas laterales. La intervención no contempla el cierre de los carriles centrales de la avenida.

Tránsito continuará por los carriles centrales

Durante la ejecución de estas labores, los vehículos podrán circular por los carriles centrales y por el carril lateral que permanezca habilitado en cada tramo.

El proyecto no contempla rutas alternas debido a que los trabajos ocuparán únicamente un carril lateral. En cada sector, los equipos instalarán señalización de seguridad para advertir sobre las intervenciones y proteger a peatones, conductores y trabajadores.

La circulación mantendrá su recorrido habitual tanto en sentido norte-sur como sur-norte, aunque los conductores encontrarán restricciones parciales en los puntos donde avance la obra.

Instalación de tuberías precede al nuevo pavimento de hormigón

La instalación del sistema de agua potable constituye una fase necesaria antes de construir la nueva calzada de hormigón. El proyecto contempla una intervención integral que incluye las redes subterráneas y la rehabilitación de la superficie vial.

Esta secuencia permitirá completar primero las instalaciones de agua potable y después colocar el pavimento rígido. Así, la obra evitará nuevas excavaciones en la calzada una vez que concluya la construcción de la estructura vial.

Trabajos tendrán jornadas diurnas y nocturnas

Los equipos cumplirán jornadas permanentes durante los siete días de la semana, con labores en horarios diurnos y nocturnos.

El plazo previsto para estos tres frentes es de 35 días. La continuidad de las tareas forma parte del cronograma de rehabilitación de la avenida Galo Plaza Lasso, que registra la mitad de ejecución del proyecto integral.

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