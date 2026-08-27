Obras en la avenida Galo Plaza Lasso llegan a Ponceano y activan un contraflujo

Los trabajos de rehabilitación vial en la avenida Galo Plaza Lasso avanzan hacia el sector de Ponceano, en el norte de Quito. Desde las 21:00 de este miércoles 26 de agosto, la intervención se extenderá en el tramo comprendido entre la calle De los Arupos y el Terminal de Carcelén.

Esta nueva fase mantendrá medidas de movilidad durante los próximos tres meses. El proyecto beneficia de forma directa a cerca de 100 000 habitantes de 26 barrios del norte de la ciudad, entre ellos Carcelén Libre, Ponceano Alto, La Ofelia, Parque Bicentenario, La Kennedy y California Alta.

La intervención avanzará por etapas

El nuevo frente de trabajo se desarrollará en el carril con sentido sur-norte. La rehabilitación avanzará primero desde la calle De los Arupos hasta Sebastián Moreno. Luego continuará hasta la avenida Juan de Selis y, finalmente, llegará al Intercambiador de Carcelén.

Los trabajos forman parte del proyecto general que contempla 7,04 kilómetros de nueva estructura vial. La obra incluye pavimento de hormigón en los carriles externos, entre Carcelén y El Labrador. Con esta intervención, el proyecto busca dar mayor durabilidad a la vía.

Mientras se desarrolla esta fase, los conductores circularán mediante un contraflujo en la calzada norte-sur. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) habilitó esta medida para los tramos que no cuentan con un carril central.

Los cruces transversales de las calles De los Arupos, avenida Del Maestro, avenida Luis G. Tufiño, Capitán Alfonso Yépez y Capitán Ramón Borja permanecerán habilitados. Estas vías permitirán mantener la conexión con la avenida Real Audiencia y la avenida 6 de Diciembre.

Transporte público tendrá una ruta alterna

El transporte público también modificará su recorrido en sentido sur-norte durante esta fase de los trabajos. Las unidades circularán por las calles De los Pinos, avenida 6 de Diciembre, De los Fresnos y avenida Eloy Alfaro. Después retomarán su recorrido habitual hacia el norte o hacia el Terminal de Carcelén.

La obra ya registra avances en el sector. La calzada lateral norte-sur, entre la calle De los Arupos y Porfirio Romero, ya concluyó y se encuentra habilitada. En las próximas semanas se incorporará de forma progresiva la calzada sur-norte en los tramos donde ya terminó el hormigonado.

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Desde las 21h00 de hoy, 26 de agosto, inicia la intervención en el tramo sur-norte, entre la calle De los Arupos y el terminal de Carcelén.



Las medidas de movilidad estarán vigentes… pic.twitter.com/Qg5lE0qfRU — Obras Quito (@ObrasQuito) August 26, 2026

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