Quito ejecuta intervención vial de 12 días en la Galo Plaza Lasso

El Municipio de Quito comenzó este miércoles 15 de julio de 2026 una intervención vial de 12 días en los pasos deprimidos del intercambiador de la avenida Galo Plaza Lasso. Este proyecto busca optimizar la movilidad y la seguridad vial en Quito para más de 26 mil 900 ciudadanos que transitan por este sector.

Mantenimiento integral de la infraestructura

El municipio de Quito inició una serie de trabajos de mantenimiento en los pasos deprimidos del intercambiador que une las avenidas Galo Plaza Lasso, 6 de Diciembre y Nazacota Puento, en el norte de Quito.

Esta intervención forma parte de un plan de recuperación vial que abarca aproximadamente 500 metros entre los tramos intervenidos. Se garantiza una infraestructura renovada para el beneficio diario de 26 900 personas que utilizan este nodo de conexión.

Cronograma de cierres y desvíos

La ejecución de la obra se ha dividido en dos fases para minimizar el impacto vehicular. Durante los primeros seis días, se procederá con el cierre total de los pasos deprimidos que conectan la avenida 6 de Diciembre con la avenida Nazacota Puento, así como el retorno hacia el sur en la avenida Galo Plaza Lasso.

Estas tareas se coordinan con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para gestionar el flujo vehicular. Se puede tomar vías alternas, tal como lo indicamos en la publicación de este Medio, del 3 de junio de 2026, donde se detallan los desvíos que se pueden seguir.

Se dispone un plan de rutas alternas que incluye las avenidas 6 de Diciembre, Santa Lucía, Leonardo Murialdo, Luis Tufiño, Namiña y Real Audiencia.

Se insta a la ciudadanía a planificar sus traslados con antelación y a respetar la señalética de seguridad en el sitio.

Tras esta fase, se cumplirán seis días adicionales de intervención parcial enfocada en los sistemas de drenaje.

Las jornadas laborales serán extendidas e incluirán fines de semana para agilizar la habilitación total del tránsito.

Antecedentes y mejoras en la zona

Esta obra refuerza los trabajos realizados previamente en el puente vehicular elevado de este mismo intercambiador. Anteriormente, el cabildo intervino 300 metros de la estructura superior, recuperando componentes de hormigón y barandas metálicas.

De manera complementaria, el sector ha sido objeto de una renovación estética que incluye pintura y la creación de murales temáticos inspirados en el cacique Nazacota Puento y la biodiversidad de la Amazonía ecuatoriana.

El proyecto forma parte de la rehabilitación integral de las avenidas laterales de Galo Plaza Lasso, buscando unificar la seguridad vial con el embellecimiento del entorno urbano.

Trabajos viales en av. Galo Plaza Lasso en el norte de Quito, preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sectores se verán afectados por los cierres en el intercambiador?

Los pasos deprimidos que conectan la avenida 6 de Diciembre con la avenida Nazacota Puento y el retorno al sur en la av. Galo Plaza Lasso. Estas estructuras están ubicadas en el intercambiador norte de la ciudad. La intervención total durará 12 días, con cierres totales durante la primera semana y cierres parciales en la segunda semana de obra.

❓ ¿Cuáles son las rutas alternas disponibles para los conductores?

Las avenidas 6 de Diciembre, Santa Lucía, Leonardo Murialdo, Luis Tufiño, Namiña y Real Audiencia. Ante el cierre total de los pasos deprimidos durante los primeros seis días de trabajo, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) sugiere el uso de estas arterias viales para evitar la congestión vehicular en la zona norte.

❓ ¿Cuánto tiempo durará el mantenimiento de la vía?

El cronograma establece un periodo total de 12 días de intervención. El plan se divide en dos etapas de seis días cada una. La primera fase implica el cierre total para mantenimiento estructural, y la segunda se enfocará en los sistemas de drenaje con cierres parciales.

❓ ¿Por qué se realizan estos trabajos en la av. Galo Plaza Lasso?

Tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, conservar la infraestructura y fortalecer la movilidad integral del intercambiador. Esta labor es complementaria a las mejoras ejecutadas previamente en el puente vehicular elevado y forma parte del plan de rehabilitación de los carriles laterales de esta avenida principal del norte de Quito.

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